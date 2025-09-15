विज्ञापन
धरती हिली,इमारत कांपी, डटी रहीं नर्सें... भूकंप के झटकों के बीच नर्सों के सेवाभाव का वीडियो हो रहा है वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग नर्सों के साहस और जिम्मेदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

धरती हिली,इमारत कांपी, डटी रहीं नर्सें... भूकंप के झटकों के बीच नर्सों के सेवाभाव का वीडियो हो रहा है वायरल
  • असम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तीव्रता पांच दशमलव आठ का भूकंप आया जिससे ग्रामीण इलाकों में नुकसान हुआ
  • नागांव जिले के अस्पताल की नर्सें भूकंप के दौरान नवजात शिशुओं को गिरने से बचाने के लिए डटी रहीं
  • सोशल मीडिया पर अस्पताल की नर्सों का वीडियो वायरल हुआ है और लोगों ने उनके साहस और जिम्मेदारी की प्रशंसा की है
गुवाहाटी:

पूर्वोत्तर भारत सोमवार को उस समय दहल उठा जब असम समेत कई राज्यों में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया. ग्रामीण इलाकों में कई घरों को नुकसान हुआ और लोग दहशत में बाहर निकल आए.  लेकिन इसी अफरातफरी के बीच असम के नागांव जिले के एक अस्पताल से सामने आया एक वीडियो पूरे देश का दिल छू रहा है. इस वीडियो में अस्पताल की नर्सें भूकंप के दौरान भी डटी रहीं और नवजात शिशुओं को अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित करती नजर आईं. 

NICU में डटी रहीं नर्सें

भूकंप का झटका इतना तेज था कि अस्पताल की दीवारें और छत कांप उठीं. नवजात शिशु उस समय अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (NICU) में रखे गए थे. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही झटका आया, नर्सें तुरंत बच्चों के पालनों के पास खड़ी हो गईं. उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को थाम लिया ताकि वे हिलती-डुलती क्रिब से गिर न जाएं.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग नर्सों के साहस और जिम्मेदारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि “यह असली हीरो हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इंसानियत और कर्तव्य की मिसाल पेश की.” वीडियो में साफ दिखता है कि जब बाकी लोग डरकर भाग सकते थे, तब भी नर्सें डटी रहीं और मासूमों की जिंदगी की ढाल बन गईं.

ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान

भूकंप का केंद्र असम के सोनितपुर जिले के पास बताया गया है. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसकी तीव्रता 5.8 रही.कई ग्रामीण इलाकों में घरों की दीवारों और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है.हालांकि, अब तक किसी बड़ी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने की तारीफ

असम के स्वास्थ्य मंत्री समेत कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर करते हुए नर्सों की सराहना की.मंत्री ने ट्वीट किया बहादुर नर्सों को सलाम, जिन्होंने भूकंप के बीच नवजातों को बचाने के लिए अद्भुत साहस दिखाया. ये हमारे स्वास्थ्य तंत्र की असली रीढ़ हैं.

