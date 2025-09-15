हजारीबाग में बड़ा एनकाउंटर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन समेत 3 ढेर, कोबरा बटालियन का ऑपरेशन

झारखंड के हजारीबाग में सुरक्षा बलों ने एक बड़े एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन को ढेर कर दिया है. कोबरा बटालियन के इस ऑपरेशन में CPI (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी के सदस्य सहदेव सोरेन के अलावा दो और नक्सली मारे गए हैं- नक्सल कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम (25 लाख का इनामी) और नक्सल कमांडर बीरसेन गंझू (10 लाख का इनामी). CRPF के कोबरा बटालियन को खुफिया सूचना मिली थी जिसके आधार पर हजारीबाग के टाटीझरिया थाना के करंडी गांव में ऑपरेशन चलाया गया और एनकाउंटर में तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया गया.

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पुलिस का कहना है, "खुफिया जानकारी के आधार पर आज सुबह ग्राम करंडी, थाना टाटीझरिया, जिला हजारीबाग में कोबरा बटालियन, गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन, जिसके उपर एक करोड़ रुपये का इनाम था, और दो अन्य नक्सली मारे गए."

इस ऑपरेशन के बाद नक्सलियों के पास से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं. ऑपरेशन खत्म होने के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी किया गया है. हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने खबर की पुष्टी की है.

कैसे दिया ऑपरेशन को अंजाम?

खुफिया सूचना मिलने के बाद 209 कोबरा बटालियन, गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर ऑपरेशन चलाया. ऑपरेशन के दौरान जवानों और माओवादियों के बीच गोलीबारी हुई. इस दौरान जवानों ने कुल 3 माओवादियों को मार गिराया और उनके पास से कुल 3 एके-47 राइफलें बरामद कीं.

सहदेव सोरेन केंद्रीय कमेटी का सदस्य था और इसके उपर 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया था. उसे लोग परवेश के नाम से भी जानते थे. हाल के महीनों में मारे गए शीर्ष मोआवादियों में उसका नाम जुड़ गया है. रघुनाथ हेम्ब्रम विशेष क्षेत्र समिति का सदस्य था और उसके उपर 25 लाख रुपये का इनाम था. इसका उर्फ नाम चंचल था. वहीं वीरसेन गंझू उर्फ रामखेलावन जोनल कमेटी का सदस्य था और उसके उपर 10 लाख रुपये का इनाम था.

अच्छी बात है कि इस ऑपरेशन में किसी सैनिक के घायल होने की कोई खबर नहीं.

(इनपुट- आदित्य राज कौल)