असम के उदलगुरी में 5.8 तीव्रता का भूकंप, बंगाल और भूटान में भी महसूस किए गए झटके

असम के उदलगुरी जिले में रविवार शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसका असर बंगाल और भूटान तक दिखा. भूकंप के डर से लोग घर-दुकान खाली कर खाली जगहों पर एकत्रित हो गए.

  • असम के उदलगुरी जिले में रविवार दोपहर बाद भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोग भयभीत हो गए.
  • भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.8 दर्ज की गई जो मध्यम तीव्रता का था.
  • झटके असम के साथ-साथ बंगाल और भूटान के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए.
Earthquake in Assam: असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रविवार दोपहर बाद आए भूकंप के झटकों ने लोगों को भयभीत कर दिया. लोग घर, दुकान छोड़ सड़कों और अन्य खाली जगहों की ओर भागे. मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.8 थी. असम के उदलगुरी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए. आस-पास के जिलों में भी धरती हिली. जिससे लोगों में भय का माहौल दिखा.

भूकंप के झटके असम के साथ-साथ बंगाल और भूटान में भी महसूस किए. भूकंप के दौरान घर के पंखे, बिजली आदि हिलने लगे. भूकंप के झटकों से अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए है.

असम के उदलगुरी में आए भूकंप के बारे में नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है. जिसमें बताया गया कि भूकंप का केंद्र उदलगुरी मे जमीन से 5 किमी अंदर था.

असम सीएम बोले- स्थिति पर रख रहे नजर

असम में आए भूकंप के बारे में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा है. उन्होंने लिखा- असम में आज 5.6 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र उदलगुरी के पास था. अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. हम स्थिति पर लगातार नज़र रख रहे हैं.

खबर अपडेट की जा रही है. 

