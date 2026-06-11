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जिस इलाके में कभी था जहांगीर खान का दबदबा, वहां हाफ पैंट में पुलिस ने निकाली परेड

तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने हाफ पैंट में इलाके में घुमाया. वायरल वीडियो में वह पुलिस के साथ सड़क पर चलते दिख रहे हैं, जिससे उनके पहले वाले दबदबे की छवि पूरी तरह बदल गई है.

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हाफ पेंट में दिखे जहांगीर
  • तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान को पुलिस ने हाफ पैंट पहनाकर सड़क पर पैदल घुमाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ.
  • जहांगीर खान को भारत-नेपाल सीमा के पास पानीटंकी इलाके से गिरफ्तार किया गया था, वे फाल्टा सीट से चुनाव लड़े थे.
  • पुलिस थाने में दर्ज 7 प्राथमिकी के आधार पर डायमंड हार्बर अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा.
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एक समय जिस इलाके में तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान का दबदबा और खौफ माना जाता था, वहीं अब एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जहागीर खान को हाफ पैंट पहनाकर सड़कों पर पैदल घुमाया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मियों के बीच जहागीर खान सड़क पर चलते नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर उस छवि से बिल्कुल उलट है, जिसमें कभी उनका रसूख और दबदबा चर्चा में रहता था और अब वही शख्स सरेआम इस तरह पेश किया जा रहा है.

भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार हुआ था जहांगीर खान

जहांगीर खान को उत्तरी बंगाल के पानीटंकी इलाके में भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ़्तार किया गया था. खान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्टा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिली. इस सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होने से कुछ दिन पहले से ही खान को दक्षिण 24 परगना ज़िले के उनके निर्वाचन क्षेत्र में नहीं देखा गया था.

डायमंड हार्बर की एक अदालत ने सरकारी पक्ष की अपील पर, फाल्टा पुलिस थाने में खान के खिलाफ दर्ज सात प्राथमिकियों के सिलसिले में उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 26 मई को खान को मिला अंतरिम संरक्षण हटा दिया था. खान के खिलाफ दक्षिण 24 परगना ज़िले के फाल्टा पुलिस थाने में सात प्राथमिकी दर्ज की गई थीं.

जहांगीर के ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा: द राइज़' के 'झुकेगा नहीं' मशहूर डॉयलॉग को लेकर राज्य की राजनीति गरमा गई थी. उपचुनाव से पहले केंद्रीय बलों और पुलिस ने जहांगीर के घर पर छापा मारा था. इस कार्रवाई का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षकों में से एक अजय पाल शर्मा ने किया था. इस घटना के बाद तृणमूल ने पुलिस पर्यवेक्षक के अधिकार पर सवाल उठाए थे. जहांगीर ने कहा था कि यदि वह पुलिस अधिकारी 'शेर' है, तो वह भी 'पुष्पा' है. वे चुनाव आयोग के कथित पक्षपाती व्यवहार के आगे नहीं झुकेंगे.

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