उपराष्ट्रपति चुनाव: क्रॉस वोटिंग और 15 अमान्य वोटों ने किया खेल, राधाकृष्णन ने विपक्षी रेड्डी को ऐसे दी मात

निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने बताया कि सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े. 15 वोट अमान्य पाए गए.

  • उपराष्ट्रपति चुनाव में एकतरफा मुकाबले में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को विजयी घोषित कर दिया गया.
  • उन्होंने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हराया. 15 वोट अमान्य पाए गए.
  • सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े.
नई दिल्ली:

सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं. मंगलवार को एकतरफा मुकाबले में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया. निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि सुदर्शन रेड्डी को 300  प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े. इसमें यह भी दिलचस्प बात है कि 15 वोट अमान्य पाए गए.

विपक्ष के 315 सांसदों ने डाले वोट

इस चुनाव की बड़ी बात यह रही कि वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया था कि वोटिंग में विपक्ष पूरी तरह एकजुट रहा और उसके सभी 315 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया था. नतीजों को देखें तो जयराम रमेश के 315 विपक्षी सांसदों के दावे से राधाकृष्णन को 137 अधिक वोट मिले हैं. 

राधाकृष्णन को 137 वोट अधिक मिले

राधाकृष्णन को 452 वोट मिलने से साफ है कि उनके पक्ष में विपक्षी सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है. इस चुनाव में किसी को भी वोट देने के लिए सांसद स्वतंत्र होते हैं. पार्टियां भी अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए व्हिप जारी नहीं करती हैं. 

15 वोट अमान्य पाए गए 

इस चुनाव की एक दिलचस्प बात ये भी है कि 15 वोट अमान्य पाए गए. पिछले चुनावों की बात करें तो 2017 के चुनाव में 11 वोट और 2022 में 15 वोट अमान्य पाए गए थे. इस साल के उपराष्ट्रपति चुनावों में अमान्य वोटों की संख्या 15 रही है. 

781 सांसदों ने डाले वोट 

राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने चुनाव नतीजों का ऐलान करते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे. राज्यसभा से 245 और लोकसभा से 543 सांसद वोट डालने के पात्र थे. लोकसभा में एक और राज्यसभा में 6 वैकेंसी हैं. इस तरह उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव में 781 सांसद वोट डालने के लिए अधिकृत थे. 

निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव नतीजे का ऐलान करते हुए बताया कि विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट वोट मिले थे जबकि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के खाते में 452 वोट आए. इस तरह राधाकृष्णन को विजेता घोषित कर दिया गया.

Vice President Election, CP Radhakrishanan, Sudarshan Reddy
