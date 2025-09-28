उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुजफ्फरपुर पहुंचे, मां चामुंडा शक्तिपीठ में की पूजा-अर्चना

भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे. यहां उन्होंने कटरा में स्थित मां चामुंडा शक्तिपीठ के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की. महामहिम उपराष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती थी.

कैसी रही व्यवस्था

बता दें की मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित शक्तिपीठ मां चामुण्डा स्थान में सीपी राधकृष्णन 15 साल पहले भी आ चुके है,अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर से मां चामुंडा मंदिर में पूजा करने पहुंचे. उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर हेलीपैड से मंदिर तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बलों और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, साथ ही कई सुरक्षा एजेंसी की टीम भी मौके पर पहुंच सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहीं. इसके अलावा मुजफ्फरपुर पुलिस के साथ बिहार पुलिस के 500 जवानो की तैनाती की गई थी. वहीं, जगह-जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी. हालांकि, निजी कार्यक्रम होने की वजह से मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई.

क्या रहा कार्यक्रम

महामहिम राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन सबसे पहले अपने सुरक्षा दस्तों के साथ मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में बने हेलीपैड पर पहुंचे. जहां एनडीए के लोगों ने उनका स्वागत किया. फिर हैलीपेड से सड़क मार्ग से होते हुए उनके गाड़ियों का काफिला कटरा प्रखंड कार्यालय के बगल में स्थित मां चामुंडा स्थान के मंदिर पर पहुंचा, जहां महामहिम उपराष्ट्रपति ने मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके बाद वहां से महामहिम का काफिला सड़क मार्ग से होते हुए हेलीपैड पर पहुंचा, जहां से वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए.

जीत के बाद माता रानी का लिया आशीर्वाद

मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में स्थित मां चामुंडा का मंदिर अति प्राचीन और शक्तिपीठ है. इस मंदिर की काफी सारी मान्यताएं भी हैं. भक्तों का कहना है कि जो भी भक्त सच्चे भक्ति भाव के साथ इस मंदिर में पहुंच कर माता की पूजा अर्चना करता है, माता रानी उसके तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करती है. यही वजह है कि इससे पूर्व भी यहां कई बड़े मंत्री आ चुके हैं. इतना ही नहीं कई वर्ष पूर्व नेपाल के राजा भी इस मंदिर में पहुंच कर मां चामुंडा का दर्शन कर पूजा अर्चना कर चुके हैं. बात अगर महामहिम उपराष्ट्रपति जी की करें तो अब जीत के बाद पहली बार इस मंदिर में पहुंच कर उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है.