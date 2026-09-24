जमीयत प्रमुख महमूद मदनी के बयान पर भड़की विहिप, बताया-'भारत की संप्रभुता के लिए खतरा'

- VHP ने महमूद मदनी के बयान को भारत की संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा बताया है
- मदनी ने मुसलमानों के खिलाफ प्रशासनिक संरक्षण के साथ की जा रही कार्रवाई को गंभीर चिंता का विषय बताया है
- विनोद बंसल ने अवैध संरचनाओं के विध्वंस को कानून के तहत उचित कार्रवाई बताया और मस्जिद या मदरसे बताना गलत कहा
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एमएम) प्रमुख महमूद मदनी के बयान को भारत की संप्रुभता के लिए खतरा बताया है. विहिप की ये प्रतिक्रिया महमूद मदनी के बुधवार को दिए बयान के बाद आई है. मदनी ने कहा था कि मुसलमानों को निशाना बनाए जाने और ऐसे कदमों को प्रशासनिक संरक्षण दिया जाना गंभीर चिंता का विषय है. साथ ही उन्होंने न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे. सबसे बड़ी बात है कि मदनी ने दुनिया के अन्य देशों तक इस बात को पहुंचाने की वकालत भी की थी.
महमूद मदनी ने क्या कहा था?
विहिप ने क्या कहा
बंसल ने दावा किया कि अधिकारियों की ओर से गिराई गई इमारतें कानून का उल्लंघन करके बनाई गई अवैध संरचनाएं थीं. बंसल ने कहा कि इन संरचनाओं को मस्जिद, मदरसा और इबादत स्थल बताना, गलत काम और उसके लिए जिम्मेदार लोगों, दोनों का बचाव करने जैसा है. उन्होंने कहा, “अब भारत बदल गया है. मौलानाओं की ऐसी भड़काऊ सोच भी बदलनी होगी.”
जमीयत उलेमा-ए-हिंद को जानिए
बंसल ने मदनी और अन्य मौलानाओं पर ‘भारत माता की जय' और ‘वंदे मातरम्' जैसे नारे सुनकर भड़कने का आरोप लगाया और कहा कि ये लोग भारतीय अदालतों में खुलेआम आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं. विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे “उकसाने वाले और राष्ट्र-विरोधी मौलवियों” से जल्द से जल्द दूरी बना लें. साल 1919 में स्थापित जमीयत उलेमा-ए-हिंद का दावा है कि वह भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा और सर्वाधिक प्रभावशाली संगठन है. इसके दो गुट हैं, जिनमें से एक का नेतृत्व महमूद मदनी करते हैं.
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