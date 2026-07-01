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देश भर में 1 जुलाई से मजदूरी बढ़ी, 125 दिन रोजगार गारंटी, जानें वीबी-जी राम-जी कानून के सारे सवालों के जवाब

केंद्र सरकार ने विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम 2025 (VB-G Ram-G) के तहत संशोधित न्यूनतम मजदूरी दरों को लागू किया गया है. नया कानून एक जुलाई से लागू हो गया है.

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देश भर में 1 जुलाई से मजदूरी बढ़ी, 125 दिन रोजगार गारंटी, जानें वीबी-जी राम-जी कानून के सारे सवालों के जवाब
VB-G RAM-G Employment Scheme
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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (VB-G Ram-G) के तहत संशोधित मजदूरी दरों को लागू कर दिया है. नया कानून एक जुलाई से लागू हो गया है. इसमें मनरेगा में 100 की बजाय अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी.सरकार के अनुसार, नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी बढ़कर 327.4 रुपये रोजाना हो गई है. मनरेगा में पहले यह 298.8 रुपये प्रतिदिन थी. इसमें करीब 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि एक जुलाई से प्रभावी नई मजदूरी दरें सभी 34 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और मजदूरी क्षेत्रों में बढ़ाई गई हैं.मंत्रालय ने बताया कि 300 रुपये प्रतिदिन की नयी अंतरिम आधार मजदूरी दर तय की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना के तहत अधिसूचित कोई भी मजदूरी इससे कम न हो. सरकार के अनुसार, देशभर में औसतन मजदूरी दरों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है.

रोजगार की गारंटी 125 दिन होगी

मंत्रालय ने कहा कि नया अधिनियम पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है, जबकि मौजूदा ढांचे में यह सीमा 100 दिन थी. 21 राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों में मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये की नई अंतरिम आधार दर तक पहुंचाया गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी. अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में लगभग 24.5 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि की गई है.

हरियाणा में मजदूरी 409 रुपये

सरकार ने कहा कि हरियाणा में अधिसूचित मजदूरी 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये तथा सिक्किम की ऊंचाई वाले ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 450 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है.समय पर मजदूरी भुगतान के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे.

जॉब कार्ड कब तक मान्य

सरकार ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी सत्यापित मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं कर दिए जाते. 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने बजटीय प्रावधान किए हैं, जबकि 24 राज्यों ने अपनी वीबी-जी राम-जी राज्य योजनाओं को अधिसूचित कर दिया है. इस अधिसूचना से पहले कई राज्यों में मजदूरी दर 300 रुपये से कम थी और न्यूनतम अधिसूचित मजदूरी 241 रुपये प्रतिदिन थी.

विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम, 2025 क्या है?
विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025, एक ग्रामीण रोजगार और विकास कानून है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके और उत्पादक ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास को विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के साथ संरेखित करना है.

विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम कब से लागू होगा?
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: विक्षित भारत – जी राम जी अधिनियम , 2025 , केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा.

महात्मा गांधी की जगह वीबी-जी राम-जी?
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के अनुसार, महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना 01/07/2026 से निरस्त हो जाएगी. विकसित भारत-ग्राम जी अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गया है.

कितने दिनों के रोजगार की गारंटी?
यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की गारंटी देता है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं.

क्या राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत योजनाएं बनाना अनिवार्य है?
 राज्य सरकारों को अधिनियम के लागू होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप योजनाओं को अधिसूचित करना आवश्यक है. महात्मा गांधी एनआरईजीए के अंतर्गत प्रारंभ होने की तिथि पर चल रहे कार्य वीबी-जी आरएएमजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सकते हैं.

क्या महात्मा गांधी एनआरईजीए के तहत रोजगार जारी रहेगा?
महात्मा गांधी एनआरईजी ए के तहत रोजगार वीबी जी आरएएम जी के प्रारंभ होने तक निर्बाध रूप से जारी रहेगा.

क्या नए कानून में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलती रहेगी?
 ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, उन्हें वैधानिक रोजगार गारंटी मिलती रहेगी. यह गारंटी प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है.

क्या मौजूदा जॉब कार्ड/कर्मचारी वैध रहेंगे?
जी हां. जिन मौजूदा एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड/श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, वे तब तक वैध बने रहेंगे जब तक कि विकसित भारत-ग्राम रोजगार अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते. ग्रामीण क्षेत्र का प्रत्येक ऐसा परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए पात्र होगा.

एक परिवार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे कराता है?
जिन ग्रामीण परिवारों के पास एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड नहीं है, वे अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत को परिवार के सदस्यों के नाम, आयु और पते की जानकारी जमा करके ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करवाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं.

एक परिवार रोजगार कैसे प्राप्त कर सकता है?
ग्रामीण क्षेत्रों के वयस्क सदस्य ग्राम पंचायत के माध्यम से रोजगार की मांग कर सकते हैं. आवेदन मौखिक रूप से, पूर्वोक्त प्रपत्र 6 के माध्यम से लिखित रूप में, या डिजिटल माध्यमों से ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, या किसी भी अधिकृत व्यक्ति को किया जा सकता है.

कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए?
आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो क्या होगा?
ऐसे श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

रोजगार न मिलने पर कितना बेरोजगारी भत्ता देय होता है?
यदि रोजगार की मांग के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं बेरोजगारी भत्ता देय होगा.

क्या विकसित भारत- जी राम जी योजना के तहत बढ़ी हुई मजदूरी दरें दी जाएंगी?
अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बढ़ी हुई मजदूरी दरें प्रदान की जाएंगी. अधिनियम के तहत नई मजदूरी दरों की अधिसूचना जारी होने तक, महात्मा गांधी एनआरईजीए की मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी.

वेतन का भुगतान कितनी बार किया जाएगा?
वेतन का भुगतान साप्ताहिक रूप से या किसी भी स्थिति में हाजिरी दर्ज होने के बाद दो सप्ताह से अधिक समय के भीतर किया जाएगा. श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत खातों में बैंकों या डाकघरों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाता है.

वेतन भुगतान में देरी होने पर क्या होगा?
यदि हाजिरी सूची बंद होने के पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाले विलंब के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजे के हकदार हैं.

यदि काम पांच किलोमीटर से अधिक दूर हो तो क्या होगा?
जहां तक ​​संभव हो, आवेदक के गांव से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. यदि रोजगार इससे अधिक दूरी पर (लेकिन ब्लॉक के भीतर) उपलब्ध कराया जाता है, तो श्रमिकों को परिवहन और रहने-सहने के खर्चों के लिए मजदूरी दर का अतिरिक्त 10% भुगतान किया जाएगा.

जिला स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा?
जिला कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा नामित समकक्ष अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) के रूप में कार्य करेगा. ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रूप में ब्लॉक विकास अधिकारी से कम रैंक के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाएगी.

ग्राम पंचायतों की भूमिका क्या है?
इस योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की केंद्रीय भूमिका होगी, जिसमें परिवारों का पंजीकरण, रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त करना, कार्यों का निष्पादन, योजना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) की तैयारी आदि शामिल हैं.

क्या ठेकेदारों को अनुमति दी जाएगी?
नहीं, इस अधिनियम के तहत वित्तपोषित कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है. नहीं, सभी कार्य शारीरिक श्रम से किए जाएंगे, और जहां तक ​​संभव हो, श्रम-विस्थापन करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा.
 

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