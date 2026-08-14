विज्ञापन
विशेष लिंक

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत, India's Got Latent में दिव्यांगों पर किए कमेंट मामले में सारी FIR रद्द

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि रैना और अन्य लोगों ने दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और फंड जुटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत, India's Got Latent में दिव्यांगों पर किए कमेंट मामले में सारी FIR रद्द
समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत (Photo: IANS)
  • सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द कर दीं.
  • यह मामला दिव्यांगों पर असंवेदनशील टिप्पणी से जुड़ा था.
  • CJI की बेंच ने माना कि आरोपियों ने जागरूकता कार्यक्रम और फंड जुटाने के निर्देश का पालन किया.
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे क्या भूमिका होगी?
नई दिल्ली:

इंडिया गॉट लेटेंट मामले में समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने समय के खिलाफ सारी एफआईआर रद्द कर दी हैं. इसके साथ ही, कोर्ट कार्रवाई भी बद कर दी गई है. यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़ा है. शो के दौरान समय रैना के द्वारा दिए गए बयान के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थीं. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया. बेंच ने इस बात पर गौर किया कि रैना और अन्य लोगों ने दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और फंड जुटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है.

रैना के अलावा, जिन अन्य लोगों को इस मामले में राहत मिली है, उनमें विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर (उर्फ सोनाली आदित्य देसाई) और निशांत जगदीश तंवर शामिल हैं.

कोर्ट ने की समय रैना की तारीफ

कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के लिए शो आयोजित करने में रैना, गोयल, घई, ठक्कर और तंवर की कोशिशों की तारीफ की. बेंच ने कहा, "जब सच्ची कोशिशें होती हैं, तो अच्छे नतीजे जरूर मिलते हैं. वे बहुत होनहार युवा हैं. अगर उन्होंने सही दिशा में काम करना शुरू किया है, तो नतीजे भी अच्छे ही होंगे."

हालांकि, अदालत इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी, जिससे ऐसे कंटेंट पर बेहतर निगरानी के तरीकों के बारे में दिव्यांग लोगों के सुझावों पर विचार किया जा सके और इससे जुड़े व्यापक मुद्दों पर उचित निर्देश जारी किए जा सकें.

ये भी पढ़ें: असम बाढ़ पीड़ितों के लिए समय रैना ने पहुंचाई मदद, सीएम हिमंत ने कहा- धन्यवाद  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी 6-10 (आरोपी कॉमेडियन) से जुड़ा मामला बंद किया जाता है. प्रतिवादी 6-10 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है. इससे जुड़ी अन्य सभी कार्यवाही भी रद्द की जाती हैं. मुद्दे पर निर्देश जारी करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Samay Raina, Supreme Court
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com