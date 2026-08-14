समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत, India's Got Latent में दिव्यांगों पर किए कमेंट मामले में सारी FIR रद्द

- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द कर दीं.
- यह मामला दिव्यांगों पर असंवेदनशील टिप्पणी से जुड़ा था.
- CJI की बेंच ने माना कि आरोपियों ने जागरूकता कार्यक्रम और फंड जुटाने के निर्देश का पालन किया.
इंडिया गॉट लेटेंट मामले में समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने समय के खिलाफ सारी एफआईआर रद्द कर दी हैं. इसके साथ ही, कोर्ट कार्रवाई भी बद कर दी गई है. यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़ा है. शो के दौरान समय रैना के द्वारा दिए गए बयान के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थीं. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने यह आदेश दिया. बेंच ने इस बात पर गौर किया कि रैना और अन्य लोगों ने दिव्यांगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने और फंड जुटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया है.
कोर्ट ने की समय रैना की तारीफ
कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के लिए शो आयोजित करने में रैना, गोयल, घई, ठक्कर और तंवर की कोशिशों की तारीफ की. बेंच ने कहा, "जब सच्ची कोशिशें होती हैं, तो अच्छे नतीजे जरूर मिलते हैं. वे बहुत होनहार युवा हैं. अगर उन्होंने सही दिशा में काम करना शुरू किया है, तो नतीजे भी अच्छे ही होंगे."
हालांकि, अदालत इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी, जिससे ऐसे कंटेंट पर बेहतर निगरानी के तरीकों के बारे में दिव्यांग लोगों के सुझावों पर विचार किया जा सके और इससे जुड़े व्यापक मुद्दों पर उचित निर्देश जारी किए जा सकें.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादी 6-10 (आरोपी कॉमेडियन) से जुड़ा मामला बंद किया जाता है. प्रतिवादी 6-10 के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है. इससे जुड़ी अन्य सभी कार्यवाही भी रद्द की जाती हैं. मुद्दे पर निर्देश जारी करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा."
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