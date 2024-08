मैक्रों और पुतिन समेत दुनियाभर के विभिन्न नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैंक्रो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनियाभर के विभिन्न नेताओं ने बृहस्पतिवार को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. मैक्रों ने ‘एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि उन्हें जनवरी में अपनी भारत यात्रा के दौरान गर्मजोशी से हुआ स्वागत याद है और वह “अपनी रणनीतिक साझेदारी के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मित्र नरेन्द्र मोदी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं”. पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

I thank my good friend, President @EmmanuelMacron for the wishes on our Independence Day. I too fondly recall not only his India visit but also our various interactions, which have added great strength to the India-France partnership. We will keep working together to further… https://t.co/mPLwNQRkOZ