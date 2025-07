Independence Day 2025: हर साल 15 अगस्त को आजादी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाता है. इस साल देश में 78 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया के कुछ और देश भी जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस (15 august independence day) मनाते हैं. दुनिया में 5 ऐसे देश है जो 15 अगस्त को आजाद हुए थे और इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते है. यह जानकारी काफी कम लोगों को पता है. तो आइए चलिए जानते हैं उन देशों के बारे में जो इस दिन आजाद हुए थे (5 other countries who got independence on 15 august).

दक्षिण कोरिया | South Korea

इस दिन भारत की तरह ही दक्षिण कोरिया को भी आजादी मिली थी. 15 अगस्त 1945 को जापान से दक्षिण कोरिया आजा हुआ था. इस खास दिन को कोरिया नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाता है. अमेरिका और सोवियत की सेनाओं ने मिलकर कोरिया को जापान के कब्जे से आजादी दिलाई थी.

उत्तर कोरिया | North Korea

दक्षिण कोरिया के साथ उत्तर कोरिया को भी 15 अगस्त 1945 को जापान से स्वतंत्रता मिली थी. इस दिन उत्तर कोरिया में भी राष्ट्रीय छुट्टी होती है. हालांकि, तीन साल बाद कोरिया दो भागों में बंट गया. जिसमें दक्षिण और उत्तर कोरिया दो अलग देशों के रूप में निकल कर आए थे.

बहरीन | Bahrain

बहरीन को 15 अगस्त 1971 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी. 1960 के बाद से ब्रिटिश सेनाएं बहरीन से निकलना शुरू कर गई थीं. 15 अगस्त को दोनों देशों के बीच बात हुई थी, जिसके बाद बहरीन ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए और आजादी प्राप्त की.

लिकटेंस्टीन | Liechtenstein

लिकटेंस्टीन दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक हैं. लिकटेंस्टीन ने 15 अगस्त 1866 को जर्मनी से अपने आप को स्वतंत्र किया था. 1940 को बाद से इस देश ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना और हर साल इस दिन को अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं.

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो | Democratic Republic of the Congo

अफ्रीकी देश कॉन्गो ने 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आजादी पाई थी. आजादी पाने के बाद इस देश ने अपना नाम बदल कर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रख दिया गया था. इससे पहले यह देश फ्रेंच कॉन्गो के नाम से जाना जाता था. 1880 से इस देश पर फ्रांस राज कर रहा था.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा