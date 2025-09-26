विज्ञापन
विशेष लिंक

महिलाओं ने बनवाया 'आई लव महादेव' का टैटू, दुकानदार भी दे रहे 50% की छूट

लोगों ने कहा कि अगर यह बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में 'आई लव महादेव' अभियान शुरू किया जाएगा. हम सभी लोग एक साथ हैं.

Read Time: 2 mins
Share
महिलाओं ने बनवाया 'आई लव महादेव' का टैटू, दुकानदार भी दे रहे 50% की छूट

Bareilly Violence Row: आई लव मोहम्मद की पोस्टरबाजी से यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन चल रहा है. बरेली के बाद मऊ में पथराव और लाठीचार्ज हुआ है.इससे पहले वाराणसी जिले में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर महिलाएं 'आई लव महादेव' का टैटू बनवा रही हैं. इस टैटू पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट भी मिल रहा है. 'आई लव मोहम्मद' को लेकर कुछ दिनों पहले काशी के संतों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था. उन्होंने कहा था कि भारत एक सनातन देश है, इस तरह के अभियान की कोई आवश्यकता नहीं है. लोग 'आई लव मोहम्मद' के अभियान के जरिए समाज में क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं?

टैटू के लिए दिखी भीड़

इसके बाद अब टैटू की दुकानों पर महिलाएं 'आई लव महादेव' का टैटू बनवाने के लिए पहुंच रही हैं. दुकानों पर सुबह से ही भीड़ देखने को मिली. महिलाओं ने कहा कि अगर अब 'आई लव मोहम्मद' के नाम पर जुलूस निकाला तो आने वाले दिनों में महिलाएं सड़क पर उतरकर 'आई लव महादेव' का जुलूस निकलेंगी.

दुकानदार कैलाश ने बताया कि, "हम हिंदू हैं, इसलिए आई लव महादेव बोल रहे हैं. लोगों को बताने के लिए मैंने दुकान पर डिस्काउंट दिया है. हमने खुद आई लव महादेव का टैटू बनाया है. काशी में सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए."

'आई लव महादेव' अभियान शुरू करेंगे'

लोगों ने कहा कि अगर यह बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में 'आई लव महादेव' अभियान शुरू किया जाएगा. हम सभी लोग एक साथ हैं. सोमा दास ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर 'आई लव मोहम्मद' का टैटू बनवाकर हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं. 'आई लव मोहम्मद' का विरोध करने के लिए ही हम लोग यहां आकर 'आई लव महादेव' का टैटू बनवा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bareilly Violence Row, Bareilly Violence, Bareilly Violence News, Bareilly Violence News In Hindi, I Love Muhammad
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com