पूर्वांचल, बुंदेलखंड को आज वंदे भारत ट्रेन का तोहफा, महोबा-बांदा और चित्रकूट जैसे शहर हाईस्पीड नेटवर्क से जुड़ेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चार नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मध्य प्रदेश के खजुराहो तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन शामिल है, जिसे वो वाराणसी में आज ग्रीन सिग्नल देंगे. बाकी तीन वंदे भारत ट्रेनों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे. वाराणसी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल से लेकर यूपी एमपी के बुंदेलखंड के लिए वरदान होगी. महोबा, बांदा और चित्रकूट जैसे छोटे शहर भी वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. विंध्याचल धाम जाने वाले रेलयात्रियों के लिए भी ये बड़ा वरदान साबित होगी. यूपी के लिए अब 14 से ज्यादा वंदेभारत ट्रेनें चल रही हैं. दो नई वंदे भारत के साथ प्रदेश के 25 से ज्यादा रेलवे स्टेशन वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ जाएंगे.

वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का रूट

वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन (26422/26421) सुबह 5:25 बजे वाराणसी से प्रस्थान करेगा. फिर विंध्याचल धाम, प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन, चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन, बांदा और महोबा स्टेशन होते हुए खजुराहो 1:10 बजे दोपहर पहुंचेगी. इस तरह करीब 7. 45 मिनट में पूरी यात्रा होगी. दूसरी छोर से ट्रेन एमपी के खजुराहो स्टेशन से दोपहर 3:20 बजे चलेगी. इन्हीं रेलवे स्टेशनों पर ठहराव के साथ रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी. गुरुवार छोड़ सभी दिन ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी.

लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन का रूट

लखनऊ जंक्शन सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26503/26504) ट्रेन सुबह 5 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. फिर सीतापुर रेलवे स्टेशन, शाहजहांपुर स्टेशन, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन, नजीबाबाद और रुड़की होते हुए दिन में 12:45 बजे सहारनपुर स्टेशन. वापसी में ट्रेन दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. ये ट्रेन सोमवार के अलावा बाकी सारे दिनों में चलाई जाएगी.

फिरोजपुर कैंट -दिल्ली वंदे भारत ट्रेन रूट

फिरोजपुर कैंट -दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस (26461/26462) ट्रेन सुबह 7:55 बजे फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन से चलेगी. फिर पंजाब के फरीदकोट, बठिंडा जिले से होते हुए धुरी, पटियाला स्टेशन, अंबाला कैंट, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और पानीपत रेलवे स्टेशन होते हुए दोपहर 2:35 बजे दिल्ली गंतव्य तक पहुंचेगी. वंदे भारत ट्रेन शाम 4 बजे दिल्ली से चलेगी और रात 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट तक पहुंच जाएगी. ये ट्रेन सिर्फ बुधवार को नहीं चलेगी.

बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस

बेंगलुरु एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस (26651/26652) ट्रेन दक्षिण भारत के लिए वरदान होगी. बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से सुबह 5:10 बजे ये चलेगी. वहां से ट्रेन कृष्णराजपुरम और सलेम रेलवे स्टेशन होते हुए इरोड, तिरुपपुर के साथ कोयंबटूर, केरल के पलक्कड़ और त्रिशूर तक पहुंचेगी. दोपहर 1:50 बजे एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएगी. वंदे भारत ट्रेन दोपहर 2:20 बजे एर्नाकुलम स्टेशन वापसी करेगी और रात 11 बजे केएसआर बेंगलुरु पहुंचेगी. ये ट्रेन बुधवार के अलावा सारे 6 दिन चलेगी

