माई बेबी... वैलेंटाइन डे पर तोहफे में हेलीकॉप्टर, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखी जैकलीन को प्यार भरी चिट्ठी

दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर एक बार फिर चर्चा में है. वैलेंटाइन डे के मौके पर उसने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भावुक प्रेम-पत्र लिखते हुए इस बार एयरबस H-सीरीज हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने का दावा किया है.

अपने पत्र में सुकेश ने जैकलीन को 'माई बेबी बोम्मा', 'वावा', 'एंजेल' और 'जैकी' जैसे संबोधनों से पुकारते हुए कहा कि जेल की दीवारें भले उन्हें अलग कर रही हों, लेकिन उनका दिल 'हर धड़कन में सिर्फ जैकलीन का नाम लेता है.'

महान प्रेम कहानियों से तुलना, माफी और वादों की भरमार

पत्र में सुकेश ने उनकी 'प्रेम-कहानी' की तुलना रोमियो-जूलियट, हीर-रांझा, लैला-मजनू और एंटनी क्लियोपेट्रा से की. उसने लिखा कि कानूनी परेशानियों, शर्मिंदगी और तनाव के लिए वह जिम्मेदार है. लेकिन तूफान खत्म होने वाला है और वह सब कुछ जल्द ठीक कर देगा.

सुकेश ने दावा किया, 'मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न इस जन्म में, न किसी और में. तुम सिर्फ मेरी हो.'

वैलेंटाइन गिफ्ट: हेलीकॉप्टर का बड़ा दावा

सुकेश ने कहा कि वह जैकलीन को कस्टम इंटीरियर वाला एयरबस हेलीकॉप्टर, बाहर-भीतर 'JF' इनीशियल्स, उसके जेट और यॉट से मैचिंग पेंट जॉब गिफ्ट कर रहा है. उसने जोर दिया कि यह मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है, किसी अपराध से नहीं. हालांकि उसने स्वीकार किया कि कानूनी मामलों की वजह से जैकलीन शायद इसे तुरंत इस्तेमाल न कर सके.

त्यौहार, जन्मदिन और वैलेंटाइन पर आते हैं ऐसे पत्र

यह पहली बार नहीं है कि सुकेश ने ऐसा कोई पत्र लिखा हो. सुकेश पहले भी वैलेंटाइन, क्रिसमस, नवरात्रि और जैकलीन के जन्मदिन पर ऐसे ही चिट्ठियां और प्राइवेट जेट, वाइनयार्ड, पेंटहाउस, लक्ज़री कारें जैसे महंगे गिफ्ट का दावा कर चुका है. पिछले वैलेंटाइन डे पर भी उसने कस्टमाइज्ड गल्फस्ट्रीम प्राइवेट जेट गिफ्ट करने का दावा किया था.

जैकलीन का पक्ष स्पष्ट

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस कई बार कह चुकी हैं कि उनका सुकेश से कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था. महंगे गिफ्ट्स या उनकी सोर्सिंग के बारे में वे अनजान थीं.

बता दें कि सुकेश 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी मामले का आरोपी है, जिसमें कई फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आए थे.