नोएडा मेट्रो की Aqua लाइन का होगा विस्तार, बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक बनेगा नया कॉरिडोर

दिल्ली मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार होने जा रहा है. बोटेनिकल गार्डन स्टेशन से बढ़ाकर नोएडा सेक्टर-142 तक एक्वा लाइन का विस्तार करने का फैसला लिया गया है. इससे दिल्‍ली और ग्रेटर नोएडा के बीच सफर करने वालों को काफी राहत मिलेगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए भी यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्‍योंकि एक्वा लाइन (Aqua Line) का यह विस्तार नोएडा के सेक्टर-142 को सीधे दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन (Blue Line) और मैजेंटा लाइन (Magenta Line) के जंक्शन यानी बोटैनिकल गार्डन से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है.

एक्वा लाइन का यह विस्‍तार फरवरी 2026 की नवीनतम स्थिति के अनुसार, इस कॉरिडोर का काम अब महत्वपूर्ण चरणों में प्रवेश कर चुका है. यह कॉरिडोर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (NMRC) द्वारा संचालित किया जाएगा. इसका मुख्य उद्देश्य नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ बसे सेक्टरों की कनेक्टिविटी सुधारना है.

कुल लंबाई: लगभग 11.56 किलोमीटर.

अनुमानित लागत: करीब 2,254 करोड़ रुपये.

स्टेशनों की संख्या: इस रूट पर कुल 8 स्टेशन प्रस्तावित हैं.

प्रकार: यह पूरी तरह से एलिवेटेड (Elevated) कॉरिडोर होगा.



यह मेट्रो लाइन बोटैनिकल गार्डन से शुरू होकर नोएडा एक्सप्रेसवे के समानांतर चलेगी. बोटैनिकल गार्डन (इंटरचेंज स्टेशन - ब्लू और मैजेंटा लाइन के साथ)

नोएडा सेक्टर-44

नोएडा सेक्टर-96

नोएडा सेक्टर-97

नोएडा सेक्टर-105

नोएडा सेक्टर-108

नोएडा सेक्टर-93

नोएडा सेक्टर-142 (मौजूदा एक्वा लाइन स्टेशन के साथ इंटरचेंज)

एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के बीच 'फिजिकल कनेक्टिविटी'

फिलहाल एक्वा लाइन और ब्लू लाइन के बीच 'फिजिकल कनेक्टिविटी' की कमी है. यात्रियों को सेक्टर-51 से सेक्टर-52 तक पैदल या ई-रिक्शा से जाना पड़ता है. लेकिन इस कॉरिडोर की वजह से यात्री सीधे बोटैनिकल गार्डन पर उतरकर एक्वा लाइन पकड़ सकेंगे. इससे दिल्ली (IGIA एयरपोर्ट, ओखला, जनकपुरी) से ग्रेटर नोएडा जाना बेहद आसान हो जाएगा. एक्सप्रेसवे के सेक्टरों को लाभ: सेक्टर 93, 105, और 108 जैसे रिहायशी इलाकों और सेक्टर 96 जैसे कमर्शियल हब को पहली बार मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा के समय में लगभग 20-30 मिनट की कमी आएगी.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "On 13th February 2026, PM Narendra Modi dedicated the new PMO, 'Seva Teerth, to the nation. South and North blocks were built by the British to keep India as a colony. In 1947, India attained freedom but the then government… pic.twitter.com/3rsLuJHW5q — ANI (@ANI) February 14, 2026

बोटैनिकल गार्डन सीधे जेवर एयरपोर्ट!

एक्‍वा लाइन कॉरिडोर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है. बजट 2026 में यूपी सरकार ने इसके लिए विशेष आवंटन किया है. मिट्टी परीक्षण (Soil Testing) और पिलर की मार्किंग का काम शुरू हो गया है. NMRC ने इसके सिविल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को गति दे दी है. यह कॉरिडोर न केवल सेक्टर-142 को जोड़ेगा, बल्कि भविष्य में इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) तक जाने वाली मेट्रो लाइन से भी कनेक्ट करने की योजना है, जिससे बोटैनिकल गार्डन सीधे जेवर एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा.