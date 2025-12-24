विज्ञापन

जेल से जैकलीन पर मेहरबान हुए सुकेश, क्रिसमस पर दिया इतना महंगा तोहफा, कहा- हमारे लिए बनवाया था

जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को क्रिसमस के मौके पर एक रोमांटिक लेटर लिखा.

Read Time: 3 mins
Share
जेल से जैकलीन पर मेहरबान हुए सुकेश, क्रिसमस पर दिया इतना महंगा तोहफा, कहा- हमारे लिए बनवाया था
सुकेश ने जैकलीन को दिया क्रिसमस गिफ्ट
नई दिल्ली:

जेल में बंद कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को क्रिसमस के मौके पर एक रोमांटिक लेटर लिखा. इस लेटर में सुकेश ने जैकलीन को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बेवर्ली हिल्स में एक शानदार मेंशन गिफ्ट करने का ऐलान किया है. सुकेश ने लेटर में बताया कि इस घर का नाम 'लव नेस्ट' रखा है, जो उनके प्यार का प्रतीक है. पत्र में सुकेश ने जैकलीन को 'मेरा बच्चा, मेरा बोम्मा' और 'मेरी जैकलीन' कहकर संबोधित किया है. उन्होंने लिखा, क्रिसमस का त्योहार तुम्हारे साथ बिताए खास पलों की याद दिलाता है और हमारा प्यार हमेशा यादगार रहेगा."

सुकेश ने कहा कि इस बार का गिफ्ट कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो क्रिसमस ट्री के नीचे फिट नहीं हो सकता. हालांकि, सुकेश ने इस बात का अफसोस भी जताया कि वह जैकलिन की खुशी भरी मुस्कान नहीं देख पा रहे हैं. सुकेश ने पत्र में बताया, " 'द लव नेस्ट' वह घर है जो मैंने हम दोनों के लिए बनवाया था. पहले तुम्हें लगता था कि यह पूरा नहीं होगा, लेकिन मैंने इसे पूरा कर लिया और अब क्रिसमस के दिन इसे गिफ्ट कर रहा हूं. यह घर पहले की योजना से भी बड़ा और बेहतर है. खास बात यह है कि घर के आसपास एक निजी 19-होल गोल्फ कोर्स है, जो पूरे अमेरिका में अपनी तरह का अनोखा है."

लेटर में सुकेश ने जैकलिन की मां को भी याद किया, जिनकी मुस्कान और आशीर्वाद को वह हमेशा महसूस करते हैं. उन्होंने कहा, "मां हमेशा हमारे साथ हैं. मैं खुद को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कर चुका हूं. तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई रंग नहीं है और हर पल तड़प जैसा लगता है. दुनिया से मिले घाव सिर्फ तुम्हारे प्यार से ठीक होंगे और आगे का सफर साथ मिलकर तय करेंगे."

उन्होंने प्यार की कांच और नाजुक धागे से तुलना करते हुए कहा, "मैं तुम्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करता हूं, जैसे कोई भावना. हमारा पुराना समय फिर से वापस आएगा और हम दोनों साथ में कई खूबसूरत यादें बनाएंगे. मैं तुम्हारी खुशियों को कभी कम नहीं पड़ने दूंगा. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं." एक और सरप्राइज का जिक्र करते हुए सुकेश ने बताया कि वह आईपीएल टीम का मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और आरसीबी के लिए बोली लगा चुके हैं. ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी. अंत में सुकेश ने जैकलिन को बहुत मिस करने की बात कही और वादा किया कि जल्द ही वह उनसे मिलेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sukesh Chandrasekhar, Jacqueline Fernandez, Christmas 2025, Jacqueline Fernandez And Sukesh Chandrasekhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com