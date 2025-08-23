विज्ञापन
 राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और पानी की निकासी के कार्य में जुटी हैं. हालांकि, बरसाती नाले से अब भी मलबा और पत्थर आ रहे हैं. 

स्यानाचट्टी में झील का पानी कम होने के बाद कैसे हैं हालात, देखें उत्तरकाशी से NDTV ग्राउंड रिपोर्ट
उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में बनी अस्थायी झील का जलस्तर 12 फुट कम हुआ.
  • उत्तरकाशी जिले में एक बरसाती नाले से मलबा आने के कारण यमुना नदी में बनी अस्थायी झील का पानी अब कम हो रहा है.
  • झील से पानी निकलने का रास्ता बन गया है और आज झील का जलस्तर 12 फुट कम हुआ है.
  • स्यानाचट्टी में मकान और होटलों में पानी घुस गया था. करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था.
उत्तरकाशी:

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के स्यानाचट्टी में एक बरसाती नाले से मलबा आने के कारण यमुना नदी में बनी अस्थायी झील का पानी अब कम होने लगा है. इसका जलस्तर लगभग 12 फुट घट गया है. स्यानाचट्टी पहुंची NDTV की टीम ने वहां के मौजूदा हालातों का जायजा लिया और स्यानाचट्टी पुल की स्थिति जाने की कोशिश की. बता दें कि पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से स्यानाचट्टी पुल का आधा हिस्सा पानी में डूब गया था. लेकिन अब पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है. स्यानाचट्टी पुल अब सुरक्षित है और वहां सफाई का कार्य किया जा रहा है. पुल को जल्द ही पुलिस की निगरानी में आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा.

भारी बारिश के कारण बृहस्पतिवार शाम कुपड़ागाड़ से आए मलबे की वजह से नदी में बनी अस्थायी झील से यमुनोत्री के प्रमुख पड़ाव स्यानाचट्टी कस्बे में मकानों, होटलों और अन्य इमारतों में पानी भर गया था. इस दौरान स्यानाचट्टी पुल लगभग दो फुट पानी में डूब गया था, जिससे आवाजाही बाधित हो गई थी.

  • स्यानाचट्टी में लगभग 25-30 मकान और 20-25 होटलों में पानी घुस गया था, जिनसे करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.
  • केंद्र के अनुसार, केंद्रीय जल आयोग की टीम स्यानाचट्टी में मौजूद है और यमुना नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रही है.
  • प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
  • जिलाधिकारी स्वयं शुक्रवार को राफ्ट में बैठकर झील के दूसरे किनारे पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से बात कर उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं.
  • यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल भी मौके पर मौजूद रहे और स्थानीय लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें भरोसा दिलाया कि हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे.

पुलिस चौकी में मलबा भरा

ये पानी स्यानाचट्टी की पुलिस चौकी में भी घुस गया था. पुलिस चौकी में अब मलबा भर गया है. जिसे निकालने का काम भी तेजी से किया जा रहा है.राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और पानी की निकासी के कार्य में जुटी हैं. हालांकि, बरसाती नाले से अब भी मलबा और पत्थर आ रहे हैं. 

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि बरसाती नाले कुपड़ागाड़ से मलबा आने के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्यानाचट्टी में बनी इस झील से पानी निकालने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम शनिवार को देखने को मिले हैं. उन्होंने कहा, ‘‘झील से पानी निकलने का रास्ता बन गया है और आज झील का जलस्तर 12 फुट कम हुआ.'

