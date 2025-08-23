लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, यमुना में बढ़ता सैलाब... स्यानाचट्टी से NDTV की Exclusive रिपोर्ट

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के स्यानाचट्टी में यमुना नदी में बनी अस्थायी झील का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. दरअसल कुपडागाड़ में लैंडस्लाइड हो रहा है. जिसके कारण खूब सारा पानी और मलबा यमुना नदी की तरफ जा रहा है. स्यानाचट्टी पहुंची NDTV की टीम के कैमरे में ताजा लैंडस्लाइड कैद हुआ है. कूपडागाड़ में हो रहे लैंडस्लाइड का पानी सीधा यमुना में जा रहा है. बड़े-बड़े पत्थर पानी के साथ बहते हुए नदी की तरफ जा रहे हैं. बता दें स्यानाचट्टी में बृहस्पतिवार को बरसाती नाले कुपडागाड़ से आए मलबे से ही यमुना नदी का प्रवाह रूक गया था. जिससे वहां अस्थायी झील बन गई थी. सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के मकान एवं होटल खाली करवाए गए थे और 300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था.

होटलों और मकानों में पानी भर