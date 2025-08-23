लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, यमुना का बढ़ता सैलाब... स्यानाचट्टी से NDTV की Exclusive रिपोर्ट

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के स्यानाचट्टी में यमुना नदी में बनी अस्थायी झील का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है. दरअसल कुपडागाड़ में लैंडस्लाइड हो रहा है. जिसके कारण खूब सारा पानी और मलबा यमुना नदी की तरफ जा रहा है. स्यानाचट्टी पहुंची NDTV की टीम के कमरे में ताजा लैंडस्लाइड कैद हुआ है. कूपडागाड़ में हो रहे लैंडस्लाइड का पानी सीधा यमुना में जा रहा है. बड़े-बड़े पत्थर पानी के साथ बहते हुए नदी की तरफ जा रहे हैं. बता दें स्यानाचट्टी में बृहस्पतिवार को बरसाती नाले कुपडागाड़ से आए मलबे से ही यमुना नदी का प्रवाह रूक गया था. जिससे वहां अस्थायी झील बन गई थी. सुरक्षा की दृष्टि से आस-पास के मकान एवं होटल खाली करवाया गया था और 300 लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था.

कुपडागाड़ में आये मलबे से यमुना में झील बनने के कारण सड़क से नीचे की ओर के सभी होटलों और मकानों में पानी भर गया था. पुल के ऊपर तक पानी भर गया था. जो कि अब कम हो गया है.

इससे पहले, 28 जून की देर रात को बादल फटने से कुपड़ागाड़ से भारी मलबा आया था और यमुना नदी का प्रवाह रुक गया था. जिससे यमुना नदी पर झील बन गई थी .

तब भी स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई थी क्योंकि झील का पानी होटलों की निचली मंजिलों तक पहुंच गया था. हालांकि, कुछ दिनों बाद मशीनरी द्वारा मलबा हटाये जाने पर झील का पानी धीरे-धीरे कम हो गया था.

उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि बरसाती नाले कुपड़ागाड़ से मलबा आने के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्यानाचट्टी में बनी इस झील से पानी निकालने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम शनिवार को देखने को मिले हैं

उन्होंने कहा, ‘‘झील से पानी निकलने का रास्ता बन गया है और आज झील का जलस्तर 12 फुट कम हुआ.'

ताजा लैंडस्लाइड से दहशत में गांववाले

मौके पर मौजूद गांव के लोग ताजा लैंडस्लाइड देखकर परेशान हो गए हैं.अगर आनेवाले समय में इसी तरह से पहाड़ों से मलबा टूटकर यमुना में जाता रहा तो ये बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है. आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और पानी की निकासी के कार्य में जुटी हैं. हालांकि, बरसाती नाले से अब भी मलबा और पत्थर आ रहे हैं. केंद्र के अनुसार, केंद्रीय जल आयोग की टीम स्यानाचट्टी में मौजूद है और यमुना नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रही है.

स्यानाचट्टी में कैसे हैं हालात

एक बरसाती नाले से मलबा आने के कारण यमुना नदी में बनी अस्थायी झील स्यानाचट्टी गांव के लोगों के लिए कहर बनकर आई है. घरों से लेकर होटलों तक हर जगह मलबा भर गया है. झील का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है. पानी की निकासी के कार्य में तेजी दिखाई जा रही है. लेकिन बरसाती नाले से मलबा और पत्थर आने का सिलसिला जारी है. जिससे की पानी एक बार फिर बढ़ सकता है.

स्यानाचट्टी पहुंची NDTV जब स्यानाचट्टी पुल पहुंची तो वहां भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है. वहीं स्यानाचट्टी की एक पुलिस चौकी में भरा मलबा भी निकाला जा रहा है.