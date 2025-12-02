राजनाथ सिंह ने पूछ लिया रीजनिंग का ये मुश्किल सवाल, ट्रेनी IAS भी नहीं दे पाए जवाब

IAS Reasoning Question: उत्तराखंड के मसूरी में स्थित प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में आयोजित समारोह में राजनाथ सिंह ने एक रीजनिंग सवाल पूछ लिया. इस कार्यक्रम में 600 से अधिक ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी मौजूद थे और मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे. हंसी-खुशी के माहौल के बीच, रक्षा मंत्री ने एक ऐसा सवाल पूछा, जिसने कुछ पलों के लिए पूरे सभागार में खामोशी ला दी.

एक छोटा सा सवाल, बड़ा सन्नाटा

"एक आदमी के पास कुछ पैसे थे. उसने आधा पैसा (A/2) A को दिया, एक-तिहाई (A/3) B को दिया, और शेष 100 रुपये C को दिए. बताओ, उस आदमी के पास कुल पैसा कितना था?" सवाल सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन इन सवाल को सुनने के बाद होने वाले IAS के चेहरों पर उत्सुकता, तनाव एक साथ दिखने लगा. जब कोई तुरंत जवाब नहीं आया, तो उन्होंने प्रश्न दोहराया, लेकिन सभागार में सन्नाटा पसरा रहा. करीब आठ सेकंड बाद, एक ने जल्दबाजी में उत्तर दिया'3000'.

राजनाथ सिंह ने सौम्य मुस्कान के साथ जवाब को गलत बताया और कहा, “गलत है, फिर सोचिए. इसके बाद सभागार में हल्की फुसफुसाहट, कुछ दबाव और नई कोशिशें शुरू हो गईं.

49 सेकंड बाद मिला सही उत्तर

लगभग 49 सेकंड के बाद, किसी ने सही उत्तर दिया.'600' मंत्री ने तुरंत पूछा,किसने कहा 600?" जैसे ही हाथ उठा, उन्होंने कहा बिल्कुल सही इसके बाद पूरे सभागार में तालियों की आवाज आने लगी.

जानिए कैसे हुआ इसका आंसर 600

मान लिया कि कुल पैसा A था.

A और B को कुल मिलाA/2 + A/3 = 5A/6

बचा पैसा (जो C को मिला) = A - 5A/6 = A/6

क्योंकि बचा हुआ पैसा ₹100 था, इसलिए frac{A}{6} = 100

तो A = 600

