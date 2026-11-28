उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में शनिवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. रिखणीखाल ब्लॉक के कलवाड़ी गांव के पास एक इको वैन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की खबर मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार दुर्घटना में सात महिलाओं की मौत होने की सूचना है. सभी महिलाएं एक ही गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं.

कलवाड़ी गांव के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक यह हादसा लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत रिखणीखाल के कलवाड़ी इलाके में हुआ. इको वैन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी. स्थानीय लोगों ने सबसे पहले हादसे की सूचना प्रशासन को दी जिसके बाद पुलिस और राहत एजेंसियों को मौके पर भेजा गया.

बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी महिलाएं भंगनवांन गांव की रहने वाली थीं. वे सरकारी योजना "भैणी भूली योजना" से संबंधित फॉर्म भरने के बाद वापस अपने गांव लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में यह दुखद हादसा हो गया.

पुलिस और SDRF की टीम मौके पर रवाना

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई. बचाव दल दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राहत कार्य में चुनौतियां भी सामने आ रही हैं.

हादसे के कारणों की जांच शुरू

फिलहाल दुर्घटना किस वजह से हुई इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. वाहन के खाई में गिरने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि मौके से पूरी जानकारी जुटाने के बाद विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी.

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