पंकज चौधरी ने उत्‍तर प्रदेश के भाजपा अध्‍यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भरोसेमंद माने जाते हैं.

'बिना पूछे नहीं करता कोई काम', मां ने बताई यूपी बीजेपी के नए चीफ पंकज चौधरी के बचपन की सब बात

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया चीफ बनना लगभग तय है. महराजगंज से सात बार के सांसद पंकज चौधरी ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और उनके अलावा किसी और उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा. सूत्रों के अनुसार रविवार को उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी. इस खबर के बाद पंकज चौधरी की मां उज्वल चौधरीऔर बेटे रोहन चौधरी का पहला रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने खुशी जताते हुए, पार्टी को धन्यवाद दिया.

मां बोलीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा बेटा

मां उज्वल चौधरी ने कहा, "हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है. बड़ी खुशी हो रही है कि बेटा बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया. भगवान उनको आगे बढ़ाए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पद मिल जाएगा. सभी लोग इकठ्ठे हुए हैं. खुशी का माहौल है." बचपन के बारे में बात करते हुए उनकी मां ने कहा बेटा हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते. उम्मीद है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ काम संभालेंगे."

बेटे रोहन चौधरी ने जताई खुशी

पंकज चौधरी के बेटे रोहन चौधरी ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, "बड़ी खुशी की बात है कि पार्टी ने मौका दिया है. उनका (पंकज चौधरी) व्यवहार बहुत सरल है, वह सबके साथ घुलमिलकर रहते हैं. कार्यकर्ताओं से उनके व्यवहार के बारे में आसानी से मालूम चलेगा." उन्होंने आगे बताया कि उनकी दादी भी इस बात से बहुत खुश हैं.

भरोसेमंद नेता

पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की कुर्मी जाति से आने वाले पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भरोसेमंद माने जाते हैं. पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे ये अब तय हो गया है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि पंकज चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन ही नहीं किया है. सूत्रों के अनुसार रविवार को पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा.

बीजेपी को पिछले साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक, विशेष रूप से कुर्मी समुदाय की नाराजगी का सामना करना पड़ा था. अब पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को उस असंतोष को दूर करने के प्रयास माना जा रहा है. 

