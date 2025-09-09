विज्ञापन
झटका मीट खाइए, NDA उम्मीदवार को वोट दीजिए... गिरिराज सिंह के अंदाज पर लोगों ने लिए चटखारे

मौका था, उपराष्ट्रपति चुनाव का. संसद भवन परिसर में मतदान चल रहा था. बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया से बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "अंतरात्मा की आवाज सुनिए, झटका मीट खाइए, एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए."

  • केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मजाक में कहा- झटका मीट खाइए, एनडीए उम्मीदवार को वोट दीजिए.
  • इस पर सपा सांसद राजीव राय ने उनका हाथ पकड़कर तंज भरे अंदाज में कहा कि ये बीफ खाने वाले हैं.
  • बीजेपी नेता गिरिराज सिंह इससे पहले भी कई बार झटका मीट खाने की पैरोकारी कर चुके हैं.
संसद भवन परिसर में मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान कुछ हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले. बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें गिरिराज सिंह झटका मीट खाने और एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कहते नजर आ रहे हैं. इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चटखारे लिए जा रहे हैं. 

गिरिराज सिंह ने क्या कहा?

दरअसल मौका था, उपराष्ट्रपति चुनाव का. संसद भवन परिसर में मतदान चल रहा था. बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मीडिया से बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "अंतरात्मा की आवाज सुनिए, झटका मीट खाइए, एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए." ये कहकर गिरिराज सिंह हंसते हुए जाने लगे. 

ये बीफ खाने वाले हैं... सपा नेता का तंज

इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय उनका हाथ पकड़कर खींचते दिखे और तंज भरे अंदाज में कहा कि ये बीफ खाने वाले हैं. इस पर वहां मौजूद नेता ने कहा कि अंतरात्मा गिरिराज सिंह की भी जगनी चाहिए, आखिर बिहार में चुनाव है. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट

गिरिराज सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे. किसी ने इसे दो भाइयों के बीच मीठी नोकझोंक करार दिया तो किसी ने कहा कि लगता है वोट और व्यंजन दोनों ही मजेदार विषय बन गए हैं. किसी ने इसे ओछी हरकत करार दिया. 

पहले भी झटका मीट की पैरवी की है

वैसे बता दें कि गिरिराज सिंह ने पहली बार झटका मीट खाने की वकालत नहीं की है. कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं को हलाल मीट से परहेज करने और झटका मीट खाने की सलाह दी थी और कहा था कि जो भी सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हैं, वह झटका मीट का सेवन करें. 

केंद्रीय मंत्री ने तब कहा था कि अच्छा है कि मुसलमान इसे नहीं खाते हैं. उनका कहना था कि आपके करीबी दोस्त जो मुस्लिम हैं और आपके घर आते हैं तो वो झटका मीट नहीं खाएंगे. मैं मुसलमानों का सम्मान करता हूं क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति समर्पित होते हैं. 

गिरिराज सिंह ने पिछले साल अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के बेगूसराय में झटका मीट की एक दुकान का पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसमें लिखा था कि बेगूसराय में कई लोगों को झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है. आने वाले समय में और भी झटका मीट की दुकानें खोली जाएगी और उनका विस्तार किया जाएगा. मैं खुद निजी तौर पर उनका प्रचार प्रसार करूंगा. 

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2023 में पत्र लिखकर हलाल मीट के कारोबार को देशद्रोह बताते हुए बिहार में इस पर बैन लगाने की मांग की थी. 

