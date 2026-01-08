'उमर खालिद, शरजील इमाम को मृत्युदंड मिलनी चाहिए', दिल्ली दंगों के आरोपियों पर भड़के रामभद्राचार्य

दिल्ली दंगा 2020 के आरोपियों की जमानत याचिका पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने 5 आरोपियों को तो जमानत दे दी, लेकिन दो बड़े चेहरे उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली. जजों की पीठ ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है. उसने कहा कि ये दोनों जेल में रहेंगे. अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दी जाती है.



उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर बहस



उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर बहस छिड़ी है. कई लोग उमर खालिद और शरजील इमाम के पक्ष में सोशल मीडिया पर पैरवी कर रहे हैं. वहीं कई लोग इन दोनों का विरोध भी कर रहे हैं. इस बीच गुरुवार को तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत की मांग पर एक बड़ी मांग कर दी.

रामभद्राचार्य बोले- जमानत नहीं मृत्युदंड दी जानी चाहिए

दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें जमानत नहीं मिली. उन्हें आजीवन कारावास ही नहीं, बल्कि मृत्युदंड दी जानी चाहिए. रामभद्राचार्य गुरुवार को जयपुर में थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

उन्होंने IPL में बांग्लादेश के खिलाड़ी को शामिल किए जाने पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को दोषी बताया है. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से ही हटा देना चाहिए.

राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा देना चाहिए: रामभद्राचार्य

जेएनयू में विवादित नारेबाजी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेएनयू पर नियंत्रण करना जरूरी है. वहां के लोग सीमाएं पार कर गए हैं. विदेश में राहुल गांधी द्वारा भारतीय संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर कठोर कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा देना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोगुना टैरिफ लगाने की बात कहने पर उन्होंने कहा कि भारत इससे झुकने वाला नहीं है. भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है.

ममता बनर्जी मुसलमानों का कर रही समर्थनः रामभद्राचार्य

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता पूरी तरह से मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं. वह बस नाम के लिए ही बनर्जी हैं. हिंदू राष्ट्र पर उन्होंने कहा कि हम तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं. इसके लिए हमें जनमत संग्रह करना होगा. 370 सीटें रामभक्तों को मिल जाएं, तब हम आसानी से हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं.

बांग्लादेश की स्थिति पर कहा- सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए

बांग्लादेश की स्थिति पर उन्होंने कहा कि सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए. वहां की अंतरिम सरकार पर हमें भरोसा नहीं है. शाहरुख खान पर उन्होंने कहा कि वह दोषी हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, तो वहां के खिलाड़ी को क्यों बुला रहे हैं? जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने अतिक्रमण हटाने के दौरान हो रहे हमलों पर कहा कि निश्चित तौर पर यह एक सोची-समझी साजिश है.

