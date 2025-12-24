विज्ञापन
'बंटेंगे तो कटेंगे...', BMC चुनाव के लिए साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, सीटों का भी आ गया प्लान

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने बीएमसी सहित राज्य की सभी 29 नगर निगमों में एकसाथ चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है.

  • उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में शिवसेना (UBT) और मनसे के गठबंधन की औपचारिक घोषणा की है.
  • दोनों दल 2026 के BMC चुनाव समेत कुल 29 नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे.
  • उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे और आपसी लड़ाई से बचेंगे.
महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना (UBT)- मनसे गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया. यह गठबंधन 2026 BMC चुनाव समेत कुल 29 नगर निगम चुनावों से पहले हुआ है, जिसकी तैयारी दोनों दल पिछले कई हफ्तों से कर रहे थे. 

साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे- उद्धव

दोनों ने ऐलान किया है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए संघर्ष किया है. महाराष्ट्र को लेकर हमारी सोच एक हैं, हम साथ हैं. मराठियों का बलिदान हमें याद है. उद्धव ने आगे कहा कि मुंबई को तोड़ने की कोशिश हो रही है. मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं होने देंगे. आपसी लड़ाई से मुंबई को नुकसान हुआ है. 

'इस बार हमें टूटना नहीं है'

गठबंधन की घोषणा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 'हमारी सोच एक है. हमें मराठियों का संघर्ष और उनका बलिदान याद है. आज हम दोनों भाई एक साथ खड़े हैं और आगे भी साथ रहेंगे. दिल्ली में बैठे लोग हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमें टूटना नहीं है. अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे पूर्वजों के बलिदान का अपमान होगा.'

उद्धव ने आगे कहा, 'हम ठाकरे भाई यहां हैं. हमारे पिता ने मुंबई की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी. आज सत्ता में बैठे लोग सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर किसी ने मुंबई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम उसका मुकाबला करेंगे. भाजपा के नारे 'बंटेंगे तो कटेंगे' पर उन्होंने पलटवार किया. उद्धव ठाकरे ने कहा, 'लड़ेंगे तो टूटेंगे.'

'मराठी मानूस किसी को परेशान नहीं करता'

मराठी अस्मिता पर बोले, 'मराठी मानूस किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर कोई मराठी मानूस को परेशान करता है तो फिर वह किसी को नहीं छोड़ता.'

अगला मेयर मराठी होगा- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा, 'मैंने पहले ही कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी निजी झगड़े से बड़ा है. आज हम दोनों भाई साथ आए हैं. सीटों का बंटवारा हमारे लिए मायने नहीं रखता. अगला मेयर मराठी होगा और हमारा होगा.'

सीट शेयरिंग पर क्या बोले ठाकरे ब्रदर्स?

उद्धव ठाकरे ने कहा कि नाशिक में सीट शेयरिंग और गठबंधन तय हो चुका है. इस पर राज ठाकरे ने कहा कि आज हम मुंबई में गठबंधन के ऐलान के लिए आए हैं.

कांग्रेस के अकेले लड़ने पर उद्धव ने कहा, 'कांग्रेस ने जो फैसला लिया है, वह उनका निर्णय है. बीजेपी को जो तय करना है करे. हम यह तय करेंगे कि मराठी लोग क्या चाहते हैं. कोई भी मराठी प्रेमी हमारे साथ आ सकता है.' 

सूत्रों की मानें तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है. 

  • शिवसेना (UBT): 145 से 150 सीटें
  • मनसे (MNS): 65 से 70 सीटें
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट): 10 से 12 सीटें

