अरुणाचल प्रदेश दो आत्‍महत्‍याओं का आखिर राज क्‍या है... एक दूसरे से था दोनों का रिश्‍ता!

23 अक्टूबर को इटानगर के पास लेखी गांव में अपने किराए के घर में 19 साल के गोमचु येकर की डेडबॉडी मिली. उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है.

  • अरुणाचल प्रदेश के इटानगर में 19 वर्षीय युवक गोमचु येकर ने यौन शोषण के आरोप लगाते हुए आत्महत्या की.
  • येकर के सुसाइड नोट में दो वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन और मानसिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया गया है.
  • आईएएस तालो पोतों और कार्यकारी इंजीनियर लिक्वांग लोवांग के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज.
नई दिल्‍ली:

अरुणाचल प्रदेश राज्य में दो सनसनीखेज आत्महत्याओं से लोग सकते में है. इन दोनों का ही एक-दूसरे से संबंध बताया जा रहा है. 23 अक्टूबर को इटानगर में एक 19 साल का युवक मृत पाया गया. उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि नोट में दो सीनियर अधिकारियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है. 

यौन उत्‍पीड़न का था पीड़‍ित!  

23 अक्टूबर को इटानगर के पास लेखी गांव में अपने किराए के घर में 19 साल के गोमचु येकर की डेडबॉडी मिली. उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. उसके नोट में दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के नाम लिखे थे और लंबे समय तक यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उनके पिता टैगम येकर ने एफआईआर दर्ज कराई है. इस एफआईआर में आईएएस अधिकारी और पूर्व डिप्‍टी कमिश्नर तालो पोतों के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यकारी इंजीनियर लिक्वांग लोवांग पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. 

कई मामलों में दर्ज हुआ मामला 

येकर का शव तब मिला जब एक पड़ोसी ने उनका दरवाजा खुला देखा और उन्हें पुकारने पर कोई जवाब नहीं मिला. पुलिस ने शुरुआत में निर्जुली थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 194 के तहत असामान्य मृत्यु का मामला दर्ज किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार आत्महत्या का नोट मिलने के बाद पुलिस ने बीएनएस की बाकी संबंधित धाराएं भी मामले में जोड़ी गई हैं. सूत्रों के अनुसार, येकर के आत्महत्या नोट में यौन शोषण, मानसिक शोषण और धमकियों के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसमें दावा किया गया कि उन्हें एक पद पर भर्ती करने के लिए इन अधिकारियों में से एक ने नियुक्त किया था. 

HIV का था मरीज 

उन्होंने लिखा कि उनकी स्थिति ऐसी थी कि जीने का कोई रास्ता नहीं था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एचआईवी हुआ और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और ब्लैकमेल किया गया. सुसाइड नोट में यह भी दावा किया गया कि दो वरिष्ठ अधिकारियों ने एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने के कई वादे किए, जो पूरे नहीं हुए. ये वही अधिकारी हैं जिनके नाम नोट में लिखे गए हैं. येकर का कहना है कि 'जिंदगी तबाह करने' की धमकियां दीं. 

सुसाइड नोट में जिन दो अधिकारियों के नाम हैं उनमें से, ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के कार्यकारी इंजीनियर लिक्वांग लोवांग ने कल शर्मिंदगी के कारण खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. जबकि आईएएस तालो पोतों, जो नई दिल्ली सचिवालय में विशेष सचिव PWD के पद पर तैनात हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार वो अभी तक फरार हैं और FIR दर्ज होने के बाद अब तक कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हुआ है. 

