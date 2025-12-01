अरुणाचल में क्लास-1 में पढ़ने वाली 4 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला, ट्यूशन टीचर गिरफ्तार

अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में लगभग छह से सात साल की उम्र की चार बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि उन बच्चों के निजी ट्यूशन टीचर पर ही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप है. पुलिस ने उस शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 9.15 बजे नाहरलागुन पुलिस स्टेशन में एक मौखिक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि कक्षा एक की चार छात्राओं के साथ ट्यूशन के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया.

आरोपी की पहचान लोअर सुबनसिरी जिले के रहने वाले 35 साल के मिलो तकर के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर नाहरलागुन में उसके किराए के अपार्टमेंट में हुई.

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया

उन्होंने बताया कि नाहरलागुन पुलिस स्टेशन की एक टीम, जिसमें सब-इंस्पेक्टर एस. दिर्ची, हेड कांस्टेबल एस. बगांग और टी. के. खोची शामिल थे, उन्होंने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस स्टेशन, ईटानगर को सौंप दिया.

पुलिस ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराएं लागू की जाएंगी. आगे की जांच जारी है.