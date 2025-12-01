विज्ञापन
विशेष लिंक

अरुणाचल में क्लास-1 में पढ़ने वाली 4 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला, ट्यूशन टीचर गिरफ्तार

नाहरलागुन पुलिस ने बताया कि मामला सामने आने के बाद तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस स्टेशन, ईटानगर को सौंप दिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
अरुणाचल में क्लास-1 में पढ़ने वाली 4 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला, ट्यूशन टीचर गिरफ्तार
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में छह से सात साल की चार बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है
  • आरोपी निजी ट्यूशन टीचर पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप है
  • पुलिस ने रविवार रात को मौखिक रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ईटानगर:

अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन में लगभग छह से सात साल की उम्र की चार बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने बताया कि उन बच्चों के निजी ट्यूशन टीचर पर ही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप है. पुलिस ने उस शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 9.15 बजे नाहरलागुन पुलिस स्टेशन में एक मौखिक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया कि कक्षा एक की चार छात्राओं के साथ ट्यूशन के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV
आरोपी की पहचान लोअर सुबनसिरी जिले के रहने वाले 35 साल के मिलो तकर के रूप में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर नाहरलागुन में उसके किराए के अपार्टमेंट में हुई.

आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया

उन्होंने बताया कि नाहरलागुन पुलिस स्टेशन की एक टीम, जिसमें सब-इंस्पेक्टर एस. दिर्ची, हेड कांस्टेबल एस. बगांग और टी. के. खोची शामिल थे, उन्होंने तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया और बाद में उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए महिला पुलिस स्टेशन, ईटानगर को सौंप दिया.

पुलिस ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराएं लागू की जाएंगी. आगे की जांच जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tuition Teacher Arrested For Sexually Assaulting, Sexually Assaulting In Arunachal Pradesh, Four Girl Sexually Assaulting In Arunachal Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now