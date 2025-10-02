विज्ञापन
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि निकाह कराने में मौलवी रईस उद्दीन पुत्र हसन मोहम्मद की मुख्य भूमिका रही. पुलिस ने निकाहनामा और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनसे नाबालिग को बालिग साबित करने की कोशिश की गई थी.

नाबालिग के अपहरण और धर्म परिवर्तन मामले में मौलवी सहित दो गिरफ्तार, निकाहनामा और फर्जी दस्तावेज बरामद

नूंह जिले के तावड़ू सदर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला अब धर्म परिवर्तन और फर्जीवाड़े से जुड़ गया है . डीएसपी तावड़ू अभिमन्यु लोहान ने बुधवार को प्रैसवार्ता कर खुलासा किया कि 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह कराया गया. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी तारिक और मौलवी रईस उद्दीन को गिरफ्तार किया है.

डीएसपी ने बताया कि हनुमान नगर खोरी कलां निवासी नाबालिग लड़की 20 अगस्त को घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने 26 सितंबर को थाना सदर तावड़ू में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें भड़ँगपुर निवासी तारिक पुत्र रहीसा पर लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि तारिक ने नाबालिग का निकाह कराया और निकाहनामे में जिन गवाहों के नाम लिखे गए उनका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है.

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि निकाह कराने में मौलवी रईस उद्दीन पुत्र हसन मोहम्मद की मुख्य भूमिका रही. पुलिस ने निकाहनामा और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं, जिनसे नाबालिग को बालिग साबित करने की कोशिश की गई थी. डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है.

 वहीं, परिजनों ने नूंह पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है . मुख्य आरोपी तारिक को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था. बुधवार को रिमांड अवधी पूरी होने पर उसे मौलवी रईसउद्दीन के साथ सीजेएम कोर्ट नूँह में पेश किया गया . कोर्ट ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान कई बड़े राज खुल सकते हैं.
 

Minor Girl, Kidnapping, Religious Conversion, Maulvi Arrested, Nuh News, Haryana News
