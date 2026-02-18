पटना: नीट छात्रा मौत मामले में पैतृक गांव पहुंची CBI, 4 घंटे पूछताछ के बाद भाई का मोबाइल जब्त

पटना: राजधानी पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट (NEET) की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज हो गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार साक्ष्य जुटा रही है. इसी क्रम में, मंगलवार को सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम दूसरी बार मृतका के पैतृक गांव पहुंची और परिजनों से लंबी पूछताछ की.

4 घंटे तक चली गहन पूछताछ

सीबीआई टीम मंगलवार शाम करीब 3 बजे छात्रा के गांव पहुंची. जांच अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से अलग-अलग कमरे में पूछताछ की. यह पूछताछ लगभग साढ़े चार घंटे तक चली. इस दौरान टीम ने कई बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे- छात्रा की हालिया गतिविधियां और उसका व्यवहार. मौत से कुछ समय पहले परिवार के साथ हुई बातचीत. हॉस्टल में रहने के दौरान छात्रा द्वारा बताई गई कोई भी समस्या.

भाई का मोबाइल फोन जब्त, डिजिटल साक्ष्यों की तलाश

जांच के दौरान एजेंसी ने मृतका के भाई का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया है. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई मोबाइल की तकनीकी जांच (Forensic Examination) करवाएगी. कॉल डिटेल्स, मैसेज, सोशल मीडिया एक्टिविटी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाना है कि क्या छात्रा किसी दबाव में थी या उसकी मौत के पीछे कोई अन्य बाहरी कारण था.

न्याय की उम्मीद में परिजन

करीब रात 8:45 बजे जांच पूरी कर टीम पटना के लिए रवाना हो गई. इससे पहले सीबीआई की टीम पटना स्थित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल का भी दौरा कर चुकी है, जहां उन्होंने हॉस्टल संचालक और अन्य छात्राओं के बयान दर्ज किए थे. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई हर छोटे-बड़े पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. मृतका के परिजनों ने जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई की कार्रवाई से सच्चाई सामने आएगी और उनकी बेटी को न्याय मिलेगा.



