क्या है महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा सीट राहुल गांधी के दावे की हकीकत, जानें कितने वोट जुड़े

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि साफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं. इसके लिए उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद सीट का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस समर्थक छह हजार से अधिक लोगों के नाम काटे गए. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा सीट पर इसी तरह से करीब सात हजार लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए. आइए जानते हैं कि पिछले तीन चुनाव में कैसा रहा है राजुरा सीट का चुनाव परिणाम.
राजुरा में कितने मतदाता बढ़ें
राजुरा विधानसभा सीट चंद्रपुर जिले की छह विधानसभा सीटों में से एक है. इस विधानसभा सीट पर पिछले साल मई में हुए लोकसभा चुनाव के समय तीन लाख 13 हजार 843 मतदाता था. लेकिन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर तीन लाख 25 हजार 512 हो गई. मतलब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच इस सीट पर 11 हजार 669 मतदाता बढ़ें. अगर फीसदी में इस बढ़ोतरी को देखें तो यह 3.7 फीसदी होती है. जबकि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इस सीट पर छह हजार 885 लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए.
|विस क्षेत्र
|लोस चुनाव वोटर
|विस चुनाव वोटर
|बढ़े हुए वोटर
|बढ़े वोटरों का फीसदी
|2024 विस चुनाव विजेता
|2024 विस चुनाव उपविजेता
|जीत का अंतर
|राजुरा
|313843
|325512
|11699
|3.7
|बीजेपी
|कांग्रेस
|3054
पिछले साल नंबर में कराए गए विधानसभा चुनाव में राजुरा सीट पर बीजेपी के देवराव विठोबा भोंगले ने कांग्रेस के धोते सुभाष रामचंद्रराव को तीन हजार 54 वोटों से मात दी थी.
|विधानसभा चुनाव का साल
|विजेता
|उपविजेता
|जीत का अंतर
|2014
|बीजेपी
|कांग्रेस
|2278
|2019
|कांग्रेस
|स्वतंत्र भारत पक्ष
|2501
|2024
|बीजेपी
|कांग्रेस
|3054
राजुरा में कब जीती थी कांग्रेस
वहीं अगर राजुरा की विधानसभा सीट पर हुए पिछले तीन चुनाव की बात करें तो दो बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस को जीत मिली है. इन तीनों ही बार जीत-हार का अंतर तीन हजार वोटों के ही आसपास रहा है. साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संजय यादवराव धोते ने कांग्रेस के धोते सुभाष रामचंद्रराव को दो हजार 278 वोटों के अंतर से मात दी थी. वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के धोते सुभाष रामचंद्रराव ने स्वतंत्र भारत पक्ष के एडवोकेट वामन सदाशिवराव को दो हजार 501 वोटों के अंतर से हराया था. उस चुनाव में बीजेपी के संजय यादवराव धोते को तीसरा स्थान मिला था.
