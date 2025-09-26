विज्ञापन
Live Updates: ट्रंप ने मचाया फिर बवाल, बिहार की महिलाओं को मिलेगा खास तोहफा तो मिग 21 होंगे आज सर्विस से बाहर

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सभी हेवी-ड्यूटी ट्रकों के आयात पर 25% टैरिफ और किचन कैबिनेट पर 50% टैरिफ लगाने का भी ऐलान किया है.

  • बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का पीएम मोदी द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा.
  • इस योजना के तहत बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को सीधे दस हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
  • मिग-21 लड़ाकू विमानों को चंडीगढ़ वायु सेना स्टेशन पर आज औपचारिक रूप से सेवामुक्त किया जाएगा.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार में "मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना" का आज शुभारंभ होगा. प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे. इस योजना का उद्देश्य स्वरोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत, बिहार के प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को उसके बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपये की प्रारंभिक वित्तीय सहायता मिलेगी. इस योजना से बिहार की लगभग 75 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, और कुल 7,500 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे.

अमित शाह आज बिहार में

अमित शाह आज बिहार का दौरा करेंगे.  बेतिया में क्षेत्रीय बैठक करेंगे. बेतिया के बाद, उनका पटना पहुंचने का कार्यक्रम है जहां वे भाजपा की कोर कमेटी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे. यहां उम्मीदवार चयन पर चर्चा होगी. शाह के दौरे से पहले, भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन के संबंध में पटना में जिला कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें की हैं. बेतिया में क्षेत्रीय बैठक दोपहर 3 बजे से होगी. पटना हवाई अड्डा पर शाम 5 बजे पहुंचेंगे. पार्टी कार्यालय कोर कमेटी की बैठक शाम 6 बजे से होगी.  शाह के दौरे से पहले, भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन के संबंध में पटना में जिला कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकें की हैं.

प्रियंका गांधी भी बिहार में

प्रियंका गांधी शुक्रवार को बिहार का दौरा करेंगी. महिला समूहों से मुलाकात करेंगी.  महिला संवाद पटना में दोपहर 12 बजे होगा. जनसभा मोतिहारी में दोपहर 3 बजे होगा. प्रियंका गांधी का बिहार दौरा महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित होगा. वह स्थानीय महिलाओं और महिला संगठनों के साथ संवाद करेंगी. चर्चा महिलाओं के अधिकारों, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा, सरकारी कामों में उचित रोजगार और अनुबंधों की कमी और उनके अधिकारों की समग्र उपेक्षा पर केंद्रित होगी.

मिग-21 लड़ाकू विमानों का अंतिम दिन

मिग-21 लड़ाकू विमानों को औपचारिक रूप से आज सेवामुक्त किया जाएगा. कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा. यह समारोह चंडीगढ़ वायु सेना स्टेशन पर होगा, जहां 1963 में मिग-21 को पहली बार शामिल किया गया था. नंबर 23 स्क्वाड्रन "पैंथर्स" के छह मिग-21 जेट विमान अंतिम फ्लाईपास्ट में भाग लेंगे, जिसमें प्रतीकात्मक "बादल" और "पैंथर"
फॉर्मेशन शामिल होंगे. एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह और एक महिला पायलट के इन विमानों को उनकी अंतिम उड़ान पर ले जाने वाले पायलटों में शामिल होने की संभावना है.

ट्रंप का एक और टैरिफ बम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक और बड़ी घोषणा करते हुए फार्मा उत्पादों यानी दवाइयों के आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा. ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय दवा निर्माताओं पर पड़ेगा.  ट्रंप ने अपने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी. उन्होंने अपने इस फैसले को लेकर लिखा कि एक अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100 फीसदी टैरिफ लगा देंगे, बशर्ते कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण प्लांट ना लगा रही हो. 

