बिरहा गायिका सरोज सरगम क्यों भगवान को कहती थी अपशब्द, कैसे पहुंच गई जेल और कौन है मास्टरमाइंड राजवीर सिंह यादव

पूर्वांचल में बिरहा सुनने वालों की बड़ी तादाद है. अपनी बोली में कलाकार समाज को जोड़ने और प्रेरणा देने के काम करते हैं. यूट्यूब के भारत में आने के बाद बिरहा और आल्हा जैसे गीत गाने वाले कलाकार स्टार बन गए. यूट्यूब के जरिए लाखों की कमाई करने लगे. उनकी लोकप्रियता बढ़ी तो बड़े-बड़े कार्यक्रम करने लगे. ऐसी ही एक बिरहा गायिका है सरोज सरगम. ये शुरूआत में तो सामान्य गाने गाते थे, मगर धीरे-धीरे ये समाज में जहर घोलने लगी. देवी-देवताओं को अपशब्द कहने लगी. अब जेल में है.

सरोज सरगम क्यों पहुंची जेल

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अपने यूट्यूब चैनल पर अश्लील गीत बनाकर दुर्गा को गाली देने के आरोप में यूट्यूबर सरोज सरगम (Saroj Sargam) और उसके पति को मड़िहान क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बुधवार को बताया कि गत 19 सितंबर को सरोज सरगम नामक यूट्यूबर ने यूट्यूब पर एक गीत का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने मां दुर्गा के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में मड़िहान थाने में दारोगा संतोष कुमार राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इस सिलसिले में मंगलवार को सरोज सरगम और मामले के सह-अभियुक्त उसके पति राममिलन बिन्द को गिरफ्तार किया गया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिन्द आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और सम्पादन करता था. उन्होंने बताया कि जूना अखाड़े के संत और बढे़नाथ मंदिर के महन्त डॉक्टर योगानंद गिरि ने मां दुर्गा के प्रति अपमानजनक वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद सरोज सरगम के गिरफ्तारी की मांग की थी और कहा था कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जूना अखाड़े के संत सड़कों को पर उतर आयेंगे.

देवी-देवताओं को क्यों कहती थी अपशब्द

यूपी पुलिस के मुताबिक सरोज सरगम काफी समय से गाने गा रही है. पिछले दो-तीन साल से उसने पीडीए के लिए गाना शुरू कर दिया. ये काम उसने राजवीर सिंह यादव के शख्स के कहने पर किया. अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर 2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वीडियो में सरोज सरगम ने हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. पुलिस ने बताया कि इस षडयंत्र के पीछे राजवीर सिंह यादव का हाथ है. उसने वीडियो बनाने के लिए सरगम को पैसे दिए थे. मतलब अपने कार्यक्रमों और यूट्यूब के जरिए पैसे कमाने के अलावा वो राजवीर सिंह यादव से भगवान को अपशब्द कहने के लिए पैसे लेती थी.

राजवीर सिंह यादव है मास्टरमाइंड

पुलिस पूछताछ में सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिन्द ने बताया कि वे बिरहा मंडली चलाते हैं. उन्होंने बताया कि राजवीर ने उन दोनों को बोला था कि वो अपने गीतों में भगवान को अपशब्द बोलें, जिससे लोगों की आस्था कम हो सके. राजवीर से जब उन्होंने पूछा कि इससे तो लोग केस कर देंगे तो उसने बताया कि उसने 'बहुजन नायक महिषासुर' नाम से किताब लिखी है. उस पर केस हुआ, मगर वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुका है. इसलिए अगर वो किताब के कंटेंट को यूज करते हैं तो कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. इसी भरोसे पर सरगम ने आपत्तिजनक गाना तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड किया. पुलिस ने बताया कि राजवीर सिंह यादव का पीडीए कनेक्शन भी सामने आया है.

सरोज सरगम ने धर्म भी बदल लिया

पुलिस ने बताया कि सरोज और उसके पति के खिलाफ पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं. साइबर सेल की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी बार-बार सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ वीडियो डाल रहे थे. आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. उनके खिलाफ धारा 295ए, 509, 505(2) और 67 आईटी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. हाल ही में दोनों पति-पत्नी ने ईसाई धर्म अपना लिया है. सरोज मिर्जापुर की है और राममिलन प्रयागराज का है. बाकी आरोपी कोरस में गाते थे और ढोल और हारमोनिम बजाते थे.

सरोज सरगम कौन है

सरोज सरगम मड़िहान थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की निवासी है और उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर उसने अब तक 35-40 वीडियो अपलोड किये हैं और उसके 60 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. बर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सर्विलांस टीम एवं साइबर टीम समग्र साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गायिका सरोज सरगम द्वारा वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने उस जमीन को मुक्त कराया है. इस प्रकरण में सम्बन्धित विभाग द्वारा भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.



