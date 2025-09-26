नोएडा के डीसीपी के लखनऊ वाले घर में चोरी, लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार

यूपी की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वो एक आईपीएस अधिकारी की घर में चोरी कर ली. नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी यमुना प्रसाद के घर में चोरी की वारदात हुई है. चोर घर के पीछे से ग्रिल काटकर घुसे और लाखों का माल लेकर फरार हो गए.

बताया जा रहा है कि चूंकि IPS अधिकारी यमुना प्रसाद वर्तमान में नोएडा में DCP के पद पर तैनात हैं. ऐसे में उनका लखनऊ का यह आवास पिछले काफी समय से खाली था. घर की देखभाल उनके रिश्तेदार असित सिद्धार्थ कर रहे थे. 22 सितंबर को असित जब घर पहुंचे तो बिजली नहीं थी, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा.

कब हुई चोरी

अगले दिन, 23 सितंबर को जब बिजली विभाग की टीम आई और दरवाजा खोला गया, तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए. कमरा अस्त-व्यस्त था. बाथरूम की टोटियां भी गायब थीं. चोरों ने पीछे की खिड़की की ग्रिल काटकर घर में एंट्री की थी. पूरे घर के कमरे और अलमारियां बिखरी पड़ी थीं. ऐसा लग रहा था कि चोरों ने तसल्ली से एक-एक कोने की तलाशी ली है. घर से नकदी, चांदी के बर्तन, गिफ्ट आइटम चोर ले गए. चौंकाने वाली बात यह है कि बाथरूम की टोटियां तक चोरी कर ली गईं.

अब पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है. पुलिस सभी चोरों से पूछताछ कर रही है. साथ ही इलाके के सीसीटीवी भी खंगाल रही है. चोरी की इस घटना से पुलिस विभाग को भी भारी झटका लगा है. विभाग के अधिकारी में चोरी होने से पुलिस विभाग की काफी किरकिरी हुई है.