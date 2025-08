पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20% तो भारत पर 25% टैरिफ क्यों, ट्रंप की 'टैरिफ स्ट्राइक' की असली वजह ये है

बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत के दो निकटतम पड़ोसी देश, इस वक्त बेहद खुश हैं. वजह, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफ उन पर भर-भरकर टैरिफ भरा प्यार लुटाया है, तो दूसरी तरफ भारत को टैरिफ किंग बताकर 'चाबुक' चलाया है. ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ का ऐलान किया है. रूस से हथियार-तेल खरीदने पर पेनल्टी अलग से लगाने की बात कही है. वहीं पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ लगाया है. पाकिस्तान से बड़ी तेल डील की भी घोषणा की है. ट्रंप की इस मेहरबानी को दोनों देश इसे अपनी जीत बता रहे हैं. लेकिन इसकी असल वजहें कुछ और हैं.

महज 17 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश ट्रंप की 'टैरिफ ट्रीट' से किस कदर बाग-बाग हो रहा है, ये सरकार के अंतरिम मुखिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान से साफ है. ट्रंप ने बांग्लादेश पर पहले 35 पर्सेंट का पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariff) लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे घटाकर 20 पर्सेंट कर दिया गया है. यूनुस इसे अपनी 'निर्णायक और कूटनीतिक जीत' बता रहे हैं, साथ ही भारत पर तंज भी कस रहे हैं. बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का ट्वीट देखिए. वह लिखते हैं, 'अमेरिका के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील करने के लिए हम गर्व के साथ बांग्लादेश के वार्ताकारों को बधाई देते हैं. यह हमारे लिए एक निर्णायक कूटनीतिक जीत है.

यूनुस ने लिखा, "बांग्लादेश ने 20% का टैरिफ रेट हासिल किया है, जो कि अपैरल (तैयार कपड़ों के) मार्केट में उसके प्रमुख प्रतिस्पर्धी श्रीलंका, वियतनाम, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों के लगभग बराबर है. इन देशों पर 19-20% टैरिफ लगा है. वह आगे लिखते हैं, "इसके उलट, भारत अमेरिका के साथ व्यापक ट्रेड एग्रीमेंट करने में नाकाम रहा और उस पर 25 पर्सेंट टैरिफ लगाया गया है."

Chief Adviser's message after successful tarriff negotiations with US



Dhaka, August 1, 2025: We proudly congratulate the Bangladesh tariff negotiators on securing a landmark trade deal with the United States, a decisive diplomatic victory.

By reducing the tariff to 20%, 17…