फाइटर जेट इंजन भी अब भारत में बनेगा... मुनीर कान खोलकर सुन लो, राजनाथ सिंह की ये बातें

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फाइटर जेट इंजन पर बड़ा खुलासा कर दिया. साथ ही पाकिस्तान के बड़बोले फिल्ड मार्शल की एक टिप्पणी को याद दिलाते हुए उनके देश की हैसियत बता दी. राजनाथ सिंह ने कहा, 'हाल ही में, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अपने बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में, खूब ट्रोल हुए. सबने यही कहा, कि दो देश एक साथ आज़ाद हुए, और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से, Ferrari जैसी अर्थव्यवस्था बनाई, और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो यह उनकी अपनी नाकामी है. मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक Confession के रूप में भी देखता हूं.'

राजनाथ सिंह के भाषण की बड़ी बातें