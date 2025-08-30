Trump Is Dead... सोशल मीडिया पर क्यों उड़ रहा ट्रेंड का ये तूफान, क्या है असली वजह?

आज के दौर में सोशल मीडिया ऐसी जगह है, जहां लोग बिना किसी रोकटोक के, बेधड़क होकर अपनी बात रख सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वक्त फिर से हलचल मची है. लेकिन इस बार हलचल की वजह कोई चुनावी बयान, टैरिफ का ऐलान या कोई चौंकाने वाला ट्वीट नहीं है. एक्स पर इस वक्त एक टॉपिक जबर्दस्त ट्रेंड कर रहा है- Trump Is Dead.

इस ट्रेंड को देखकर ये मत सोच लीजिएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप स्वर्ग सिधार गए हैं. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेंड वायरल हो रहा है. क्या ट्रंप के साथ कुछ हुआ है, या फिर ये अफवाहों का तूफान है जो इंटरनेट की गलियों में गूंज रहा है.

कितना वायरल, इससे अंदाजा लगाइए

"Trump Is Dead" ट्रेंड किस कदर वायरल है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खबर लिखे जाने तक 164K यानी एक लाख 64 हजार पोस्ट इस पर हो चुकी थीं. इस ट्रेंड की शुरुआत किस वजह से हुई, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन इस आग की चिंगारी शायद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के यूएसए टु़डे को दिए एक इंटरव्यू से निकली हो.

उपराष्ट्रपति वेंस ने ऐसा क्या कह दिया?

इस इंटरव्यू में जेडी वेंस से पूछा गया कि अगर कोई भयानक त्रासदी होती है, तो क्या वह राष्ट्रपति पद संभालने के लिए तैयार हैं? इस पर वेंस ने पहले तो राष्ट्रपति ट्रंप की पुख्ता सेहत और ऊर्जा के उदाहरण गिनाए, फिर कहा कि भगवान न करे, अगर कोई भयानक त्रासदी होती है तो पिछले 200 दिनों में मुझे बहुत अच्छी ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग मिली है.

ट्रंप के जख्मों के 'निशान' फिर हरे हो गए

मतलब, इशारों में वेंस ने कह दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप को कुछ होता है तो वह गद्दी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बस फिर क्या था, पिछले कुछ समय में ट्रंप की सेहत को लेकर जो कुछ भी अटकल-अफवाहों के बादल घुमड़ रहे थे, उन्होंने बरसना शुरू कर दिया. ट्रंप के हाथ पर मेकअप का निशान, टखने पर सूजन, नसों की बीमारी की पुष्टि करता व्हाइट हाउस का बयान जैसी तमाम चीजें सोशल मीडिया पर तैरने लगीं.

The Simpsons ने डाला आग में घी

इन अफवाहों की आग में घी का काम किया The Simpsons के निर्माता मैट ग्रोइनिंग के Comic-Con में दिए गए एक पुराने बयान ने. ग्रोइनिंग ने जुलाई में सैन डियागो में कहा था, "हम अपना शो तब तक चलाएंगे, जब तक कोई मर नहीं जाता. इसके बाद उन्होंने अगली लाइन जोड़ी- जब आपको पता चलेगा कौन मरा, तब सड़कों पर लोग नाच उठेंगे, बशर्ते राष्ट्रपति वेंस नाचने पर बैन न लगा दें.

ट्रंप-सिंपसन का दिलचस्प रिश्ता

जानकारी के लिए बता दें कि कार्टून शो द सिंपसन का ट्रंप को लेकर भयानक सटीक भविष्यवाणियों का एक लंबा इतिहास है. इसने 2015 में ही ट्रंप के चुनाव लड़ने और 2000 में फिर से जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी. द सिंपसन के निर्माता का इशारों में ट्रंप को लेकर नया बयान काफी चर्चा में रहा था. अब Trump is Dead ट्रेंड में पुराने बयान फिर से उछलने लगे.

बहरहाल, इतना तो तय है कि ट्रंप फिलहाल स्वस्थ, तंदुरुस्त हैं लेकिन उनकी तथाकथित मौत के ट्रेंड ने सोशल मीडिया पर डिजिटल तूफान जरूर पैदा कर दिया है.