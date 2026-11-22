मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी इलाके में बांदरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीम घाटी के पास रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य लोग घायल हो गए. घायलों में से एक की हालत गंभीर है. देवरी इलाके के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मुनव्वर खान के अनुसार, गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

उन्होंने बताया कि बांदरी के पास स्थित गदौला गोसाईं गांव के निवासी नर्मदा नदी के बरमन घाट से लौट रहे थे. वे नदी में पवित्र स्नान करने गए थे और घर लौटते समय यह हादसा हो गया. ट्रॉली में बड़ी संख्या में ग्रामीण सवार थे.

उन्होंने आगे बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या पलटने से पहले ट्रैक्टर किसी अन्य वाहन से टकराया था, क्योंकि हादसे के सटीक कारण का अभी पता नहीं चल पाया है.

उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि नीम घाटी के पास वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. कई लोग ट्रॉली के नीचे दब गए, जबकि कुछ लोग सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए.

मृतकों की पहचान रक्षा प्रजापति, प्रेमरानी यादव और राकेश यादव के रूप में हुई है. पीड़ित, मृतक और घायल, सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं. हादसे के तुरंत बाद वहां चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया.

स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव व राहत कार्य शुरू किया. घायलों को पहले देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस दुखद घटना के बाद गदौला गोसाईं गांव में मातम छा गया है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

अधिकारी उन परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं, जिनकी वजह से वाहन अनियंत्रित हुआ. स्थानीय प्रशासन प्रभावित परिवारों के लिए चिकित्सा सहायता और अन्य मदद का इंतजाम कर रहा है. जांच आगे बढ़ने के साथ ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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