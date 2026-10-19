टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग से शूटर्स की गिरफ्तारी तक, 16 घंटे में मुंबई से कोटा तक क्या हुआ

फिल्म स्टार टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में रविवार की शाम को हमला हुआ था. तीन हमलावरों ने उन पर फायरिंग की थी और भाग निकले थे. इस हमले में जैकी श्रॉफ की जिंदगी बच गई, लेकिन इस अटैक ने टेंशन बढ़ा दी है. टाइगर श्रॉफ रविवार को दोपहर 3 बजे जमनाबाई नरसी ग्राउंड पहुंचे थे. यह उनका संडे का नियमित रूटीन है. वहां उन्होंने काफी देर तक फुटबॉल खेला और अपने प्रशंसकों से बात भी की. फैन्स से उनकी बातचीत का भी एक वीडियो वायरल है. इसके बाद वह निकले ही थे कि उनकी कार को घेर कर जुहू में पुष्पा पार्क के पास हमला किया गया. सोमवार को सुबह हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया. इस तरह 16 घंटे में यह मामला एक मुकाम तक पहुंचा है. आइए जानते हैं, इन 16 घंटों में कब क्या हुआ...

शाम 7:00 बजे: मोटरसाइकिल पर सवार तीन हमलावरों ने जुहू के पुष्पा पार्क के पास टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की. आरोपी मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गए. टाइगर श्रॉफ को अपने घायल ड्राइवर के साथ कार में नानावटी अस्पताल पहुंचे.

शाम करीब 8:00 बजे: जुहू इलाके से भागने के बाद हमलावर अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे.

रात 10:00 बजे: मुंबई से भागने के लिए आरोपी वसई रेलवे स्टेशन से पुणे-जयपुर एक्सप्रेस में सवार हुए.

रात 11:00 बजे: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टाइगर श्रॉफ के घर पहुंचे. उनका हाल-चाल जाना और घटनाक्रम के बारे में उनसे बात की.

सोमवार, 19 अक्टूबर, 2026

सुबह 4:00 बजे: मुंबई पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की.

18 अक्टूबर की देर रात से 19 अक्टूबर की सुबह तक: मुंबई पुलिस ने रात भर मामले की जांच की, CCTV फुटेज का विश्लेषण किया और संदिग्धों के भागने के संभावित रास्ते का पता लगाया.

सुबह करीब 10:00 बजे: पुलिस टीमों ने राजस्थान की ओर संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक किया.

सुबह करीब 11:00 बजे: पुलिस ने राजस्थान के कोटा में संदिग्धों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन की सघन जांच की. महज 15 मिनट के अंदर ही पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई और एक-एक यात्री की पड़ताल करते हुए तीनों संदिग्धों को दबोच लिया गया.