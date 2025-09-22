इंदौर में 10 साल पुराना 5 मंजिला मकान गिरा, 6 लोगों के दबे होने की सूचना, 9 घायल अस्पताल में भर्ती

इंदौर के रानीपुरा क्षेत्र में बारिश के बाद सोमवार रात पांच मंजिला एक मकान गिर गया, जिसके मलबे से 9 लोगों को निकाला गया, जबकि 6 लोग इसमें अब भी फंसे हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए हैं तथा राहत और बचाव कार्य जारी है. मौके पर पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे की शिकार इमारत आठ से 10 साल पुरानी है.

Madhya Pradesh: A five-story building collapsed in Koshti Mohalla, located in the Central Kotwali police station area of Indore. Upon receiving the information, teams from the Indore Municipal Corporation and the rescue department rushed to the site and are conducting ongoing… pic.twitter.com/PwUlTzkPvp — IANS (@ians_india) September 22, 2025

उन्होंने बताया कि इमारत के मलबे में 10 से 12 लोगों के दबे होने की सूचना थी, जिनमें से सात व्यक्तियों को निकाल लिया गया है, जबकि अन्य लोगों को मलबे से निकालने की मुहिम जारी है. महापौर ने बताया कि इस इमारत का कुछ हिस्सा पड़ोस के भवन पर भी गिरा है. चश्मदीदों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के मद्देनजर रानीपुरा क्षेत्र की बिजली काट दी गई है और पुलिस तमाशबीनों की भीड़ को घटनास्थल से दूर करने की कोशिश कर रही है.