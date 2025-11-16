विज्ञापन
हजारों लंबित मामलों का निपटारा, 3.45 करोड़ रुपए की आय... सफल रहा गृह मंत्रालय का Special Campaign 5.0

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत जनता से जुड़े कार्यालयों पर खास तौर पर ध्‍यान दिया गया. अभियान में सांसदों से प्राप्त 119 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 199 संदर्भों, 3977 जन शिकायतों और 718 अपीलों का समाधान किया गया. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अभियान के तहत जनता से जुड़े कार्यालयों पर खास तौर पर ध्‍यान दिया गया. (फाइल)
  • गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान और स्‍वच्‍छता के लिए 2-31 अक्‍टूबर तक Special Campaign 5.0 चलाया.
  • गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में अभियान के तहत जनता से जुड़े कार्यालयों पर खास ध्‍यान दिया गया.
  • स्‍वच्‍छता अभियान के लिए 4,187 स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 7,678 कर दिया गया.
नई दिल्‍ली :

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान और स्‍वच्‍छता को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से 2 अक्‍टूबर से 31 अक्‍टूबर तक Special Campaign 5.0 का सफल संचालन किया. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसमें सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्‍वच्‍छता को संस्‍थागत बनाने पर जोर दिया गया है. इसके तहत मंत्रालय और उसके अधीन संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना, कार्यों को सुव्‍यवस्थित करना और कार्यस्‍थलों को पहले से अधिक स्‍वच्‍छ बनाना शामिल है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत जनता से जुड़े कार्यालयों पर खास तौर पर ध्‍यान दिया गया. इसके तहत शुरुआत में स्‍वच्‍छता अभियान के लिए 4,187 स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 7,678 कर दिया गया. अभियान में सांसदों से प्राप्त 119 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 199 संदर्भों, 3977 जन शिकायतों और 718 अपीलों का समाधान किया गया. 

हजारों फाइलों की समीक्षा

एक महीने तक चले इस अभियान के दौरान 1,94,522 फाइलों और 65,997 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई और 95,186 वर्ग फुट जगह मुक्त हुई. कबाड़ निपटान से 3.45 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई.  जागरूकता फैलाने और मंत्रालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया गया. 

बेहद बारीकी से की गई निगरानी

अभियान की बेहद बारीकी से निगरानी की गई और गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार ने अभियान के कार्यान्वयन और प्रगति समीक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया. गृह मंत्रालय के सभी प्रभागों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और संबद्ध संगठनों ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया. 
 

