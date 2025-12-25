MP से अमित शाह ने कहा- रासायनिक खाद बीमारियों की जड़; रीवा कृषक सम्मेलन में CM मोहन के साथ देखी गौशाला

Amit Shah in Rewa Krishak Sammelan: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan) ने आज रीवा स्थित बसामन मामा गौ-वंश वन्य विहार में आयोजित 'कृषक सम्मेलन' में सहभागिता की प्राकृतिक खेती में नवाचार व विशिष्ट योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों को संकल्प-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. रीवा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा रीवा क्षेत्र धीरे-धीरे विकसित क्षेत्र बन रहा है. रीवा से जबलपुर तक सड़कों का जाल बिछ रहा है. अब रीवा एयरपोर्ट से इंदौर और दिल्ली के लिए 24 घंटे हवाई सेवा उपलब्ध है.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 400 से अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है, जो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगी। इससे किसानों के खेतों में बेहतर प्राकृतिक उपज सुनिश्चित होगी और… pic.twitter.com/JvsA5QIV2v— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 25, 2025
प्राकृतिक खेती पर गृहमंत्री ने ये कहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 400 से अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही हैं, जो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगी. इससे किसानों के खेतों में बेहतर प्राकृतिक उपज सुनिश्चित होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी.
रीवा के कृषकों के लिए "निदर्शन फार्म" एक सशक्त मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, जिससे भविष्य में क्षेत्र के किसान न केवल लाभान्वित होंगे, बल्कि अपनी समृद्धि को स्वयं सुनिश्चित करने में सक्षम भी बनेंगे।— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 25, 2025
- माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी… pic.twitter.com/NMrq83jOPP
शाह ने कहा, ‘‘आज अनेक प्रकार की बीमारियों की जड़ रासायनिक उर्वरक हैं. प्राकृतिक खेती एक ऐसा प्रयोग है, जो किसान की आय को कम नहीं होने देता है और साथ ही उसकी उपज को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण बनाता है.'' उन्होंने कहा, ‘‘इससे आय बढ़ती है, पानी की बचत होती है और लोगों को अनेक बीमारियों से मुक्ति मिलती है.'' केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में लगभग 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं और उन्होंने स्वयं अपने खेत में यह प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि इससे उत्पादन घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है.
बसामन मामा को विंध्य क्षेत्र में लोक देवता की तरह पूजा जाता है
शाह ने यहां आयोजित ‘कृषक सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा पारंपरिक प्रयोग है, जिसे समय के साथ लोग भूलते चले गए जबकि एक ही देसी गाय से 21 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जा सकती है. उन्होंने कहा कि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है, वह पूरी दुनिया का पेट भरता है.
शाह ने कहा कि दुनिया में प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा बाजार है और वैश्विक बाजार में देश के किसानों की उपज बेहतर तरीके से पहुंच सके, इसके लिए भूमि परीक्षण से लेकर प्रमाणीकरण, उपज की प्रयोगशाला में जांच और पैकेजिंग तक की पूरी व्यवस्था विकसित की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से दो बड़ी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की है, जो प्राकृतिक खेती की उपज का प्रमाणीकरण, विश्वस्तरीय आधुनिक लैब में उसका परीक्षण, पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात का कार्य कर रही हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘यह अनेक किसानों और गोपालकों को आगे बढ़ने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है. यहां गौशाला भी है और गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला भी विकसित की गई है. एक एकड़ भूमि में सवा लाख रुपये तक की आय देने वाला यह प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए एक बड़ा आशीर्वाद सिद्ध होगा.''
प्रदेश सरकार ने गौ-संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रति गाय आहार अनुदान को ₹20 से बढ़ाकर ₹40 किया है...— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 25, 2025
किसानों की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार, अगले वर्ष को "कृषि वर्ष" के रूप में मनाने जा रही है : CM@DrMohanYadav51 @minmpkrishi @mp_husbandry #डॉ_मोहन_यादव_का_विकसित_MP… pic.twitter.com/AVgYGrWIeG
सीएम ने क्या कहा?
कृषक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा केंद्र और राज्य सरकार, किसान कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. केंद्रीय गृहमंत्री शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा रही है, साथ ही प्रदेश के किसानों की आय दूध उत्पादन से बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से MoU किया गया है.
मध्यप्रदेश के किसानों की आय दूध उत्पादन से बढ़ाने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के साथ एमओयू किया गया है, साथ ही प्रदेश में पशु नस्ल सुधार जैसे अनेक कार्य भी किए जा रहे हैं : CM@DrMohanYadav51 @minmpkrishi @mp_husbandry #डॉ_मोहन_यादव_का_विकसित_MP #अभ्युदय_मध्यप्रदेश… pic.twitter.com/bERqjKBIgv— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 25, 2025
आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और गृह मंत्री ने कहा कि वे स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलता पूर्वक, कांफिडेंस के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ जैसा हमारा सबका भाव है, आज उनका यह रूप देखकर आनंद आ गया. हमारे सरकार के गठन के बाद हमारे गृहमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं. निराश्रित गायों का प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में प्रत्येक गौशाला को 20 रूपए प्रति गौमाता की बजाय 40 रूपए प्रति गौ माता देने का निर्णय किया है.
यह भी पढ़ें : Abhyudaya MP Growth Summit: ग्वालियर से अमित शाह ने दी MP को 2 लाख करोड़ की सौगातें; CM मोहन ने ये कहा
यह भी पढ़ें : Veer Bal Diwas 2025: वीर बाल दिवस पर जानिए गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे का बलिदान? इस बार इनको पुरस्कार
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं