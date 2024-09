यह खौफनाक है... : बारिश में गुरुग्राम की गड्ढों वाली सड़कों पर बाइक की सवारी खतरे से खाली नहीं, देखें - VIDEO

पिछले दिनों गुरुग्राम के बसई रोड पर बने गड्ढे में एक युवक बाइक सहित गिर गया था. उसे समय रहते बचा लिया गया था. दो दिन से दिल्ली एनसीआर में जारी बारिश से गुरुग्राम की सड़कों की बदहाली फिर उजागर हो रही है. शुक्रवार को भी एक बाइक सवार एक गड्ढे में बाइक समेत डूबने से बचा.

गुरुग्राम में जलजामाव के कारण सड़क पर इतना पानी भर गया कि यह समझना मुस्किल था कि रास्ता कहां है. ऐसे में एक बाइक सवार सड़क पर बने एक ऐसे गड्ढे में पहुंच गया जहां उसकी बाइक करीब 60 प्रतिशत डूब गई. बाइक और नीचे जाती इससे पहले मौके पर मौजूद दो लोगों ने बाइक चालक की मदद की. उन्होंने बाइक को पकड़कर पूरा जोर लगाकर उसे डूबने से बचा लिया. इस घटना का वीडियो एक्स पर एक यूजर सुमेधा शर्मा ने शेयर किया है.

Days after a bike drowned in pothole on Basai road here is another two wheeler vanishing in potholes. The craters on #Gurgaon #Gurugram road are deadly life threatening in #DelhiRains Who cares to talk about crises in #HaryanaAssemblyElections2024 #HaryanaElections2024 pic.twitter.com/DRQRqr7hvu

उन्होंने लिखा है कि, ''बसई रोड पर गड्ढे में बाइक डूबने के कुछ दिनों बाद एक और दोपहिया वाहन गड्ढे में गया. दिल्ली की बारिश में गुरुग्राम में रोड पर बने गड्ढे जानलेवा हैं. इस संकट के बारे में बात करने की परवाह कौन करता है.''

कुछ दिन पहले गुरुग्राम के बसई रोड के एक धंसे हुए हिस्से में एक युवक अपनी बाइक समेत गिर गया था. उसे समय रहते बचा लिया गया. पिछले कुछ महीनों में तीसरी बार एक ही जगह पर सड़क धंसी.

A portion of Basai road cave in, a youth along with his bike fell in it. He was rescued on time.



The road cave in at the same spot for the third time in recent months. #Gurgaon is not for beginners.

Amazing patal lok facilities in vishwaguru, isn't it.... pic.twitter.com/Oiw7PjQORY