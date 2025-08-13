UP के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड में बरसाती नाले में बहे महिला और बच्चा, जानें अन्य जगहों का हाल

देशभर ज्यादातर हिस्से इन दिनों भीषण बारिश से जूझ (Weather Update) रहे हैं. दिल्ली, यूपी, बिहार समेत ज्यादातर राज्यों का बारिश से बुरा हाल है. सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं. बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश देखी जा सकती है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 12 अगस्त से 17 अगस्त तक लगातार बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में रिमझिम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी. आज कैसा रहेगा देश के अन्य हिस्सों का हाल जानें.

उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में अगले तीन दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. 13 अगस्त और 14 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट जारी है. इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी. चंपत, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है. वहीं 15 और 16 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. वहीं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. 15 अगस्त को भी अधिकतर जिलों में मौसम बिगड़ा रह सकता है. बारिश के दौरान नदी-नालों का जलस्तर बढ़ सकता है. वहीं संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड होने की भी आशंका है. इसीलिए बारिश के दौरान नदी-नालों के आसपास नहीं जाने की हिदायत दी गई है.

नदी-नालों के पास न जाने की हिदायत

शुक्रवार 15 अगस्त को बागेश्वर, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में बारिश का 'आरेंज अलर्ट' और बाकी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का 'यलो अलर्ट' जारी किया गया है. प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों से बारिश के मद्देनजर सावधानी बरते जाने की अपील की है.देहरादून, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चमोली जिलों के प्रशासन ने बुधवार को 12वीं तक के स्कूल में छुटटी घोषित कर दी है.

रुद्रप्रयाग में 15 अगस्त तक ट्रैकिंग पर रोक

रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बारिश की संभावना को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर 14 अगस्त तक केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी है. चमोली जिला प्रशासन ने भी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर 14 अगस्त तक हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ की यात्रा स्थगित कर दी है, जबकि 15 अगस्त तक जिले में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है.

बरसाती नाले में बहे महिला और बच्चा

उत्तराखंड में मंगलवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला बरसाती नाले में बहकर लापता हो गई. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी प्रदेशभर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके मद्देनजर बदरीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर 14 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर शिवनंदी के पास एक वाहन के पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई,, जबकि चार अन्य घायल हो गए. वहीं एक अन्य घटना में टिहरी जिले में घनसाली के दर्जआना गांव में 89 साल के एक बच्चे आर्यन की बारिश से उफनाए बरसाती नाले में बहकर मौत हो गई. मंगलवार दोपहर ढाई बजे के करीब हुई घटना के समय आर्यन अपने दादा के साथ नाले को पार कर रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया.

आज कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

सोमवार रात 12 बजे के बाद दिल्ली-एनसीआर में भी जमकर बारिश हुई थी, जो कि सुबह तक जारी रही. पूरे दिन बादल छाए रहे. हालांकि दोपहर में हल्की धूप दिखाई दी. बारिश भले ही कितनी भी हो रही हो लेकिन दिल्ली, नोएडा वालों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल पा रही है. बारिश के समय मौसम ठंडा हो गया लेकिन बंद होते ही फिर से गर्मी का एहसास होने लगा. दिल्ली, नोएडा के कई इलाके की कई सड़कें बारिश की वजह से तालाब में तब्दील दिखाई दीं.

UP के 17 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

वहीं यूपी में भी इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है. मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कई इलाकों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने राज्य में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है. बुधवार के लिए 17 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान बादल गरजने के साथ ही बिजली भी चमक सकती है. 37 जिलों के 1929 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. मॉनसूनी बारिश ने यूपी में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिसका असर हर दिन देखा जा रहा है. सोमवार को कई जगहों पर जमकर बारिश हुई थी. मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों के लिए अगले 3-4 दिनों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.

बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट

बिहार भी इन दिनों बारिश से जूझ रहा है. अगले कुछ दिनों तक बारिश से राज्य को राहत मिलती नहीं दिख रही है. बुधवार को राज्य के 24 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. 16 जिलों में येलो अलर्ट है जबकि 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के 24 जिलों में बुधवार को आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 12 जिलों में बाढ़ से 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. करीब 10 नदियां उफान पर हैं. IMD ने 12 अगस्त से 17 अगस्त तक बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल में बारिश से 229 लोगों की मौत

बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो बुधवार को राज्य में बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं 15 अगस्त को मॉनसून के कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है. हिमाचल में बारिश से हाल कुछ ऐसा है कि करीब 229 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 499 घर पूरी तरह से जमीदोंज हो चुके हैं. मौसम विभाग ने बुधवार सुबह 8 बजे तक चंबा, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, सिरमौर में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है.

पेड़ गिरने और भूस्खलन से भारी नुकसान

बता दें कि राजधानी शिमला में सोमवार देर रात भारी बारिश हुई थी, जो कि मंगलवार भी जारी रही. बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है. शहर के विकास नगर में पेड़ गिरने से एक भवन की छत टूट गई और सड़क भी बंद हो गई है कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है. इसके अलावा आईएसबीटी टूटी कंडी में भी एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा पेड़ गिरने से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं. यहां सड़क भी बंद हैं. शिमला के ही खालिनी में ढारा ढहने से 6 मजदूर बाल-बाल बचे. मंगलवार तड़के सुबह करीब 4 बजे यह घटना हुई.