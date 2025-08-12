विज्ञापन
विशेष लिंक
2 minutes ago
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में सोमवार रात से झमाझम बारिश का दौर (Delhi-NCR Heavy Rain) जारी है. रात करीब 12 बजे से लगातार तेज बारिश हो रही है. कुछ इलाकों में सड़के जसे तालाब में तब्दील हो गई है. कई जगहों पर बारिश अब भी जारी है. बरसात ने एक तरफ तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव से जूझना पड़ रहा है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में शनिवार तो मूसलाधार बारिश हुई थी. हालांकि मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को भी बारिश का अनुमान जताया था. दिल्ली-नोएडा के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है.

RAIN LIVE UPDATE....

Aug 12, 2025 06:52 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE: धौला कुआं-गुरुग्राम रोड पर भरा पानी

दिल्ली के धौला कुआं-गुरुग्राम रोड का बारिश से बहुत बुरा हाल है. सड़कें पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं. वाहनों की रफ्तार जैसे थम सी गई है. 

Aug 12, 2025 06:47 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE: नोएडा के सरफाबाद की सड़कों पर भरा पानी

नोएडा सेक्टर 73 के सरफाबाद इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है. वाहनों का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है. लोग पानी में घुसकर एक जगह से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं.

Aug 12, 2025 06:45 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE: अभी नहीं थमेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 13 अगस्त तक हल्की बारिश, 14 से 17 अगस्त के बीच मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. बदलते हवाओं के पैटर्न से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है. ऐसे में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है.

Aug 12, 2025 06:42 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE: बारिश ने उमस से दी राहत

दिल्ली-नोएडा में रक्षाबंधन के दिन बहुत तेज बारिश हुई थी. जिसके बाद से उमस बढ़ गई थी. गर्मी से लोगों का बुरा हाल था. बारिश ने लोगों को उमस से राहत जरूर दी है.

Aug 12, 2025 06:40 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE: सुस्त पड़ा मॉनसून फिर हुआ तेज

मौसम विभाग ने दिल्ली में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश का अनुमान जाहिर किया था. 9 अगस्त को हुई तेज बारिश के बाद मानसून सुस्त पड़ गया था. लेकिन सोमवार रात से तेज बारिश जारी है.

Aug 12, 2025 06:38 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE: दिल्ली-NCR में हो रही मूसलाधार बारिश

दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार रात से ही तेज बारिश हो रही है. सुबह भी तेज बारिश का दौर जारी है

Aug 12, 2025 06:35 (IST)
Link Copied
Share

Delhi-NCR Rain LIVE:कर्तव्य पथ पर भरा पानी

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह-जगह पानी भर गया है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Delhi NCR Rain, Delhi NCR Rain Latest News, Delhi NCR Rain Today, Delhi NCR Rain Update, IMD Alert
Get App for Better Experience
Install Now