दिल्ली-NCR में सोमवार रात से झमाझम बारिश का दौर (Delhi-NCR Heavy Rain) जारी है. रात करीब 12 बजे से लगातार तेज बारिश हो रही है. कुछ इलाकों में सड़के जसे तालाब में तब्दील हो गई है. कई जगहों पर बारिश अब भी जारी है. बरसात ने एक तरफ तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव से जूझना पड़ रहा है. बता दें कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में शनिवार तो मूसलाधार बारिश हुई थी. हालांकि मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को भी बारिश का अनुमान जताया था. दिल्ली-नोएडा के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है.

RAIN LIVE UPDATE....