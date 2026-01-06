चोरी करने गया था, एग्जॉस्ट फैन में फंस गया! जानिए कोटा में कैसे पकड़ा गया चोर

कोटा में चोरी की एक अनोखी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया. चोर रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, तभी वह उसमें फंस गया.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सुभाष कुमार रावत अपनी पत्नी के साथ 3 जनवरी को खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गए थे. 4 जनवरी की रात जब वे घर लौटे और मेन गेट का ताला खोला, तो स्कूटी की लाइट में उन्होंने देखा कि रसोई के एग्जॉस्ट फैन के छेद में एक व्यक्ति आधा अंदर घुसा हुआ है. यह नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए और शोर मचाना शुरू कर दिया.

शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए. इस दौरान चोर का एक साथी भागने में सफल रहा, जबकि दूसरा छेद में फंसा रह गया. पकड़े जाने के बाद आरोपी ने मकान मालिक और वहां मौजूद लोगों को धमकी दी कि उसे छोड़ दें, उसके कई साथी आसपास मौजूद हैं. लेकिन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को एग्जॉस्ट फैन के छेद से बाहर निकाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. हैरानी की बात यह है कि आरोपी जिस कार से आया था, उस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था. पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है.

