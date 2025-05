कमाल का देसी जुगाड़, 5,000 रुपये में बनाई चिमनी, देख लोग बोले- सैल्यूट है भाई

How to install install chimney without pipe: आज के समय में महंगाई के दौर में हर कोई अपने खर्चों को सीमित करना चाहता है. इसी सोच को साकार करते हुए एक युवक ने ऐसा देसी जुगाड़ कर दिखाया, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. वायरल हो रहे वीडियो में एक व्यक्ति ने अपनी रसोई के लिए मात्र 5,000 रुपये में खुद की घरेलू चिमनी बना डाली है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देखकर हैरान हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक ने बाज़ार में मिलने वाली महंगी चिमनी के बजाय सस्ते और उपलब्ध संसाधनों से खुद ही एक चिमनी (homemade kitchen chimney) बना ली. वीडियो में वह पाइप, एल्यूमिनियम शीट और मोटर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहा है, जिससे वह धुएं को रसोई से बाहर निकालने का काम कर रहा है.

₹25,000 की चिमनी को टक्कर (Cheap Chimney for Kitchen)

जहां ब्रांडेड किचन चिमनियों की कीमत 10,000 से 25,000 रुपये तक होती है, वहीं इस युवक ने अपने देसी दिमाग और तकनीकी समझ का इस्तेमाल करते हुए कम बजट में यह काम कर दिखाया. सोशल मीडिया यूज़र्स इस जुगाड़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे 'बेस्ट होम इंनोवेशन' बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अपनाने की बात भी कर रहे हैं. खासकर मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह तकनीक (kitchen chimney under 5000) काफी उपयोगी साबित हो सकती है. वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'ये तो 500 में बन जाएगा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'बहुत अच्छा जुगाड़ है.'

यहां देखें वीडियो

यह चिमनी कैसे काम करती है? (how to make chimney at home)

वीडियो के साथ ही यूजर ने ये भी बताया कि यह चिमनी (DIY chimney for home) कैसे काम करती है और इसकी मेंटेनेंस भी बेहद आसान है. इसे आसानी से साफ किया जा सकता है और इसकी कार्यक्षमता भी कमाल की है. देसी जुगाड़ों (desi jugaad chimney viral video) के लिए भारत हमेशा से जाना जाता रहा है और यह वीडियो उस सोच का ताजा उदाहरण है. यह साफ है कि थोड़ा सा दिमाग, मेहनत और तकनीकी समझ हो तो महंगे उत्पादों के सस्ते विकल्प तैयार किए जा सकते हैं. यह वायरल वीडियो न केवल मनोरंजक है, बल्कि प्रेरणादायक भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बजट में रहते हुए घर को स्मार्ट बनाना चाहते हैं.

