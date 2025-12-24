धूल और ग्रीस से भरा हुआ एग्जॉस्ट फैन कैसे साफ करें, इस सफेद चीज से तुरंत होगा साफ

Exhaust Fan Clean: हर घर की रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, जो खाना बनाते समय निकलने वाली भाप, धुआं और तेल को सोख लेता है और इस पर जल्दी ही चिपचिपी गंदगी जम जाती है. इस जमी हुई चिकनाई को साफ करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है. हालांकि, कुछ सरल और असरदार तरीकों से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है. यूट्यूब पर एग्जॉस्ट फैन को साफ करने के लिए बहुत असरदार तरीके बताए गए हैं. यूट्यूबर संगीता त्यागी ने ऐसा ही एक आसान तरीका बताया है, जिसमें कम मेहनत लगती है और कुछ ही मिनटों में फैन साफ ​​और चमकदार दिखने लगता है. चलिए आपको बताते हैं एग्जॉस्ट फैन कैसे साफ करें.

एग्जॉस्ट फैन कैसे साफ करें

सफाई शुरू करने से पहले, आवश्यक तैयारी कर लें. सबसे पहले एग्जॉस्ट फैन की बिजली पूरी तरह बंद कर दें और उसका प्लग निकाल दें. फिर फैन को दीवार से सावधानीपूर्वक उतार लें. इसके बाद फैन के ऊपर लगी जाली या कवर को खोलें और अलग कर दें. एक टब में पानी लें और उसमें डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा और सिरका डालकर अच्छी तरह मिला लें.

पंखे के ऊपरी कवर पर लगी जाली में सबसे ज्यादा चिकनाई जमा होती है. अगर आपके पास समय हो, तो इस जाली वाले हिस्से को तैयार किए गए सफाई के घोल में कुछ देर के लिए भिगो दें. इससे जमी हुई गंदगी नरम हो जाएगी और सफाई आसान हो जाएगी. अगर आप इसे तुरंत साफ करना चाहते हैं, तो जाली को घोल में डुबोकर ब्रश से अच्छी तरह रगड़ें. इस तरह चिकनाई आसानी से निकल जाएगी.

मोटर की सफाई करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. इसलिए इसे कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए. इसलिए उपकरण के किसी भी हिस्से को सीधे पानी में न डुबोएं. एक स्प्रे बोतल में सफाई का घोल लें और मोटर के आसपास के बाहरी हिस्सों पर हल्का स्प्रे करें. ध्यान रखें कि मोटर गीली न हो और इसे स्क्रबर या सूखे कपड़े से साफ करें.

