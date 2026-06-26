महाराष्ट्र से मोदी सरकार में मिल सकता है इन 5 चेहरों को मंत्री पद, कयासों के बीच 4 मंदिर पहुंचे

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एकबार फिर पावरफुल हो चुके हैं. उद्धव गुट के 6 सांसदों को पार्टी में शामिल करने के बाद उनका कद महाराष्ट्र में तो वैसे ही बढ़ गया है. मगर अब दिल्ली में भी कद बढ़ने की संभावना है. चर्चा है कि मोदी सरकार में एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को मौका मिल सकता है. केंद्र में मंत्री पद मिलने की चर्चाओं के बीच शिंदे गुट सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, ओमराजे निंबालकर, श्रीरंग अप्पा बारणे और चंद्रहार पाटिल ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए. वहीं ये भी चर्चा है कि मोदी सरकार में शिवसेना के अलावा बीजेपी और एनसीपी के नेताओं को भी मौका मिल सकता है.

केंद्रीय कैबिनेट में महाराष्ट्र से इन्हें मिल सकता है मौका

शिवसेना के श्रीकांत शिंदे

ओमराजे निंबालकर

संजय जाधव को कैबिनेट में मौका मिलने की संभावना है

NCP के पार्थ पवार को कैबिनेट में जगह मिल सकती है

⁠BJP की तरफ से विनोद तावडे़ को जगह मिल सकती है

इनका पत्ता कट सकता है

शिवसेना के प्रतापराव जाधव

BJP के मुरलीधर मोहोल

रक्षा खडसे का भी नाम कटने की संभावना

बीजेपी इन दिनों कई फ्रंट पर काम कर रही है. महाराष्ट्र में पावर बैलेंस के साथ-साथ दिल्ली की संसद में समीकरणों को अपने पक्ष में करने पर जोर दिया जा रहा है. साथ ही संगठन में भी कई नेताओं को मौका देने की बात कही जा रही है.

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