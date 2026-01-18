मनोज तिवारी के घर हुई चोरी का हुआ खुलासा, पूर्व स्टाफ ने ऐसे प्लानिंग कर दिया था घटना को अंजाम

दिल्ली की उत्तर-पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में हुई चोरी का मामला अब पूरी तरह सामने आ गया है. अंधेरी पश्चिम के शास्त्रीनगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट में हुई इस चोरी को किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उनके ही एक पूर्व कर्मचारी ने अंजाम दिया था. इस मामले की शिकायत मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद जोगेंदर पांडेय ने अंबोली पुलिस थाने में दर्ज कराई थी. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा के रूप में हुई है, जो करीब दो साल पहले मनोज तिवारी के यहां काम करता था और बाद में नौकरी से निकाल दिया गया था.

पुलिस के मुताबिक, प्रमोद पांडेय पिछले करीब 20 सालों से मनोज तिवारी के मैनेजर हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि घर के बेडरूम में रखी कुल 5 लाख 40 हजार रुपये की नकदी चोरी हुई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जून 2025 में ही कपाट में रखे 4 लाख 40 हजार रुपये गायब हो गए थे, लेकिन तब चोरी करने वाले का कोई सुराग नहीं लग पाया था.

लगातार हो रही नकदी की गुमशुदगी के बाद दिसंबर 2025 में घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. इसी का नतीजा यह रहा कि 15 जनवरी 2026 की रात करीब 9 बजे सीसीटीवी अलर्ट के जरिए पूर्व कर्मचारी सुरेंद्र कुमार शर्मा घर में चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गया. फुटेज में साफ देखा गया कि आरोपी के पास घर, बेडरूम और कपाट खोलने की नकली चाबियां थीं, जिनकी मदद से वह बिना किसी रुकावट के अंदर घुस जाता था.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने उसी रात करीब एक लाख रुपये चुरा लिए थे. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद अंबोली पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.फिलहाल पुलिस ने मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

