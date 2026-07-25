छात्रों की दो और मांगे हैं, जिन्हें हम भूले नहीं, मैं हर समर्थन के लिए तैयार: राहुल गांधी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, सीजेपी डेलिगेशन के सरकार के साथ बातचीत और मांगे माने जाने के बाद आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये हमारे छात्रों की जीत है, जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के प्रतीक हैं, अच्छा हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया. राहुल ने कहा कि छात्रों की दो और मांगे हैं, जिन्हें हमें भूलना नहीं है. छात्रों से बर्बरता करने वालों पर कड़ा एक्शन हो और नरेंद्र मोदी देश के सभी छात्रों से माफी मांगें.

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ हिंसा हुई, उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं. छात्रों पर पैलेट गन चलाया गया जो गलत था. हम भारत के भविष्य को ऐसे ही मरने नहीं छोड़ सकते. हम इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे. उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि भारत में तंत्र पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इसके कई परिणाम होंगे.

उन्होंने कहा कि हम गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. सरकार को पता होना चाहिए कि जो यहां हुआ, वो सिर्फ एक कदम है, बड़े संकट की आहट की. ये सरकार जैसे देश को चला रही है, वो सही नहीं है. ये देश सिर्फ बीजेपी का देश नहीं है. शिक्षा व्यवस्था को बदलना ही होगा.

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मकसद इस विरोध प्रदर्शन का पूरे दिल से समर्थन करना था, और हमने ऐसा किया भी है. हम यहां भारत के छात्रों की रक्षा करने और भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आए हैं. यह लड़ाई अतीत - यानी नरेंद्र मोदी और RSS - और भारत के भविष्य के बीच है. हमें पूरा भरोसा है कि भारत का भविष्य अतीत को हरा देगा.

उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों पर हुई हिंसा के लिए हम सीधे तौर पर अमित शाह को ज़िम्मेदार मानते हैं. उन्होंने ही हमारे छात्रों पर गोली चलाने, जानलेवा हथियारों और पैलेट गन का इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी थी. यह एक बुनियादी मुद्दा है. हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे सुरक्षा बल भारत के भविष्य पर गोली चलाएं. संसद में यह एक बड़ा मुद्दा बनेगा. छात्रों की मांगों में से एक मांग यह है कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगें.

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